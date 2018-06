Mečiar poprel obhajobu Pavla R. v prípade objednávky vraždy Silvie Volzovej

BRATISLAVA 29. júna (WebNoviny.sk) – Bývalého premiéra Vladimíra Mečiara vo štvrtok vypočúvali v súvislosti s kauzou údajnej objednávky vraždy Sylvie Volzovej. Bývalý predseda vlády prišiel na výsluch na obvodné oddelenie polície v Trenčianskych Tepliciach krátko pred desiatou.

Zdržal sa tu približne hodinu. Ako informuje televízia Markíza na svojom portáli tvnoviny.sk, do prípadu ho zatiahol exriaditeľ TV Markíza Pavol R., ktorý si údajne likvidáciu spoločníčky objednal u mafie. Výpoveď Vladimíra Mečiara mala súvisieť s obhajobou Pavla R. Ten tvrdí, že si u Mikuláša Černáka nebol objednávať vraždu bývalej spoločníčky v televízii Markíza Volzovej.

Naopak, bol sa vraj u bossa podsvetia pýtať, či si jeho likvidáciu neobjednala ona. Echo údajne dostal od pravej ruky Vladimíra Mečiara Anny Nagyovej a zdrojom informácií mal byť Alexander Rozin.

Nagyová aj Rozin to ale na predchádzajúcich výsluchoch popreli. Podobne sa vyjadril aj bývalý premiér. „Je to lož. Absolútna lož. Je to výmysel. On tvrdí, že to bolo v 1997, keď Nagyová tam nerobila. To nesedia tie údaje,“ povedal pre Markízu bývalý premiér Mečiar.

„Hodnotím to tak, že ani dnešným (štvrtkovým, pozn. red) výsluchom nebola potvrdená obrana Pavla R.,“ uviedol pre Markízu obhajca Miloš Maďar.