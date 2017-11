Mečíř trpí nadmerným vstrebávaním železa, musia mu odpúšťať krv

BRATISLAVA 27. novembra (WebNoviny.sk) – Skvelý niekdajší tenista Miloslav Mečíř (53) po 24 rokoch položil funkciu kapitána daviscupovej reprezentácie Slovenska, lebo trpí nadmerným vstrebávaním železa v tele. Ide údajne o vrodenú poruchu, ktorá sa väčšinou prejaví po tridsiatom roku života.

„Telo sa toho nevie zbaviť prirodzenou cestou, preto ho musím dostať von iným spôsobom. Jediná nechemická metóda je odpúšťaním krvi,“ povedal Mečíř v rozhovore pre denník Plus JEDEN DEŇ.

Problémy po hrách v Riu de Janeiro

U Mečířa sa problémy ozvali po olympijských hrách v Riu de Janeiro 2016. „Bolievalo ma brucho, čo môže byť jeden z dôsledkov. Pri odberoch krvi mi objavili vysoké množstvo zásobného železa. Potom som absolvoval ďalšie vyšetrenia a zistili, čo je príčina,“ pokračoval Mečíř. Pridal aj podrobnosti o dĺžke liečby.

Slovenský tenisový zväz informoval, že by mala trvať ešte pol roka. „Je to dohad, závisí to od viacerých faktorov. Či mi ešte budú môcť vypúšťať krv, či sa hladina železa stabilizuje a podobne. Ak sa stabilizuje, na odpúšťanie mi stačí chodiť párkrát za rok a je to v pohode,“ vysvetlil olympijský šampión zo Soulu či finalista US Open 1986 a Australian Open 1989.

Progres v liečbe mu dodáva optimizmus

V súvislosti s ustanovením Dominika Hrbatého do funkcie kapitána daviscupovej reprezentácie, Mečíř poznamenal, že mu želá veľa elánu a úspechov.

„Pokiaľ ma prizvú a ak budem môcť, rád ešte pomôžem. Momentálne však nie som vo forme. Odpúšťaním krvi sa z organizmu vyplavujú aj iné potrebné látky. Chodím tam každé dva týždne a oslabuje ma to. Niekedy mi býva zle, ale keď vidím progres v liečbe, dodáva mi to optimizmus,“ uzavrel Mečíř pre Plus JEDEN DEŇ.