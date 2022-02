Medlová na olympiáde nepostúpila do finále big airu, po návrate na Slovensko ju čaká magnetická rezonancia

Slovenská snoubordistka Klaudia Medlová nepostúpila do 12-členného finále disciplíny big air na ZOH 2022 v čínskom Pekingu. Dvadsaťosemročná Liptáčka obsadila v pondelkovej kvalifikácii 16. priečku a od prieniku medzi elitu ju delilo 14,25 bodu.

„Nie sú to ideálne pocity. Škoda, že sa mi nepodarilo ustáť posledný skok. Ak by som ho zvládla, bola by som vo finále. Mrzí ma to, ale aj taký je šport. Možno som mohla zvoliť inú taktiku a dvakrát sa pokúsiť o ten náročnejší trik. Takto som mala len jeden pokus a nevyšiel,“ cituje Medlovú web olympic.sk.

Poranenie kolena

Kvalifikáciu vyhrala zlatá zo slopestylu Novozélanďanka Zoi Sadowská Synnottová 176,50 bodu pred Japonkami Kokomo Muraseovou (171,00) a Reirou Iwabučiovou (158,50). V utorkovom finále sa predstaví najlepší tucet snoubordistiek z kvalifikácie, na postup bol potrebný výkon 127,50 bodu a dosiahla ho Američanka Hailey Langlandová.

Pre Medlovú mal byť big air už druhým štartom v Pekingu 2022, no v úvode ZOH si tesne pred kvalifikáciou slopestylu poranila koleno a v atraktívnej súťaži sa nepredstavila. Nasledovala rýchla rehabilitácia a boj s časom, skúsená snoubordistka sa napokon dostala do takého stavu, aby mohla absolvovať kvalifikáciu big airu.

V tejto disciplíne sa v pretekoch Svetového pohára päťkrát dostala na pódium, zakaždým skončila tretia. V minulosti štartovala pod piatimi kruhmi aj v Pjongčangu 2018, v slopestyle aj v big airi nepostúpila z kvalifikácie a obsadila priečky v tretej desiatke.

Tri kvalifikačné kolá

Dovedna 29 snoubordistiek absolvovalo v pondelok tri kvalifikačné kolá, pričom každej sa rátali dva najlepšie výkony.

Medlovej sa najviac vydarila prvá jazda, v ktorej dostala 62,25 bodu a bola priebežne pätnásta, v ďalších dvoch kolách však zaznamenala až devätnásty najlepší bodový zisk (51,00 resp. 29,75 bodu), v súčte si teda pripísala 113,25 bodu a 16. priečku, po druhom kole pritom bola ešte na postupovej 12. pozícii.

Dvadsaťosemročná Slovenka po súťaži prezradila, že napriek tomu, že predvádza skokové triky na snoubordovej doske, bojí sa výšok. „Nemám rada pohľady z výšok. Radšej sa hore nepozerám pod nohy, sledujem len mostík pred sebou,“ vysvetlila.

Váhanie do poslednej chvíle

Do finále sa zo 6. miesta prebojovala obhajkyňa zlata Rakúšanka Anna Gasserová, víťazka kvalifikácie Sadowská Synnottová brala v Pjongčangu bronz. Postup nevyšiel striebornej spred štyroch rokov Američanke Jamie Andersonovej, ktorú napokon klasifikovali tesne pred Medlovou na 15. stupienku.

Medlovú po návrate na Slovensko čaká magnetická rezonancia kolena a po nej sa rozhodne, či bude pokračovať v sezóne. Nad účasťou v súťaži big air váhala do poslednej možnej chvíle. Po tréningoch sa napokon rozhodla, že si pripíše ďalší olympijský štart. V utorok pred odletom na Slovensko si ako diváčka chce pozrieť finále svojej disciplíny.

„Hokejisti mi sľúbili, že ma podporia v kvalifikácii, ale tréningové povinnosti im to neumožnili. Viacerých z nich som poznala ešte z Pjongčangu,“ dodala Medlová na webe SOŠV.