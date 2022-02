Medlová sa tesne pred štartom na ZOH zranila, jej ďalšia účasť pod piatimi kruhmi je ohrozená

Snowbordistka Klaudia Medlová mala byť v sobotu prvou Slovenkou, ktorá súťažne zasiahne do diania ZOH 2022 v čínskom Pekingu, no zranenie 28-ročnej športovkyne ju obralo o účasť v kvalifikácii slopestylu. Bronzová z MS 2015 v tejto disciplíne sa zranila tesne pred štartom a tréner Matej Matys ju odhlásil iba 10 minút pred štartom.

Zranené koleno

„Stalo sa mi to na tréningu krátko pred súťažou. Pri prvom skoku som zle dopadla a zvrtlo sa mi ľavé koleno, teda v mojom prípade zadné. Je to koleno, s ktorým mávam chronické problémy. V prvej chvíli to bolelo ukrutne a zľakla som sa, že som si natrhla väz. Sťažka som odkrivkala do priestoru ‚lounge‘ a pri pohyboch nohy do strán som cítila ostrú bolesť. Potom sa mi však hodinu venoval fyzioterapeut a bolesť do značnej miery ustúpila. Bolo to oveľa lepšie. Uvidíme, čo ukáže vyšetrenie. Možno po ďalších fyzioterapiách a po zatejpovaní kolena to pôjde,“ povedala Medlová podľa oficiálneho webu Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV). V Pekingu ju čaká ešte big air, jeho kvalifikácia sa uskutoční v pondelok (14. februára).

Jeden z lekárov slovenskej výpravy Ivan Macek informoval, že slovenská snowbordistka pôjde na vyšetrenie magnetickou rezonanciou v miestnej nemocnici. „Po ňom bude jasnejšie, ako to vyzerá s vážnosťou jej zranenia a či je reálny jej štart v druhej disciplíne,“ doplnil SOŠV.

Kvalifikovalo sa 12 snowbordistiek

Medlová už pred odletom do Číny uviedla, že slopestyle je jej obľúbenejšou disciplínou. V big airi sa v pretekoch Svetového pohár päťkrát dostala na pódium, zakaždým skončila tretia.

Zo slopestylu má tri umiestenia v Top 3 a aj spomenutý cenný kov z MS 2015. Klaudia Medlová v minulosti štartovala pod piatimi kruhmi aj v Pjongčangu. V oboch vystúpeniach obsadila priečky v tretej desiatke.

Sobotňajšiu kvalifikáciu slopestylu žien vyhrala Novozélanďanka Zoi Sadowská Synnottová výkonom 86,75 bodu, druhá skončila Japonka Kokomo Muraseová (81,45) a tretia Fínka Enni Rukajärviová (78,83). V nedeľňajšom finále sa predstaví najlepší tucet snowbordistiek z kvalifikácie, na postup bol potrebný výkon 65,55 bodu.