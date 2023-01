Medveď pohrýzol bežca v Kanianke. Zásahový tím radí, kedy obmedziť svoj pohyb v horskom teréne

Medveď napadol v utorok 24. januára 29-ročného muža z obce Kanianka v Prievidzkom okrese. Ako informuje trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti, mužovi sa zviera podarilo odplašiť a ujsť.

Lesná cesta

Udalosť na lesnej ceste nad Kanianskymi lazmi hliadka polície preverila a potvrdila, že pri mužovi sa medveď objavil počas behu a pohrýzol ho. Zranenia neboli život ohrozujúce a bol prepustený do domáceho liečenia.

„Napadnutý muž polícii uviedol, že asi šesť kilometrov od nového cintorína, na lesnej ceste sa pred ním náhle objavil medveď. Išlo o mláďa približne do 100 kilogramov. Po tom ako ho medveď napadol a jemu sa podarilo ujsť do bezpečia, zavolal svojej mame a následne sa presunul do Bojnickej nemocnice, kde mu bola rana ošetrená,“ popisuje udalosť polícia.

Varovanie občanov

O útoku medveďa vyrozumeli starostu obce Kanianka a aj Zásahový tím pre medveďa hnedého, ktorému je polícia v prípade potreby ochotná poskytnúť súčinnosť.

Obec zverejnila varovanie pre obyvateľov na svojej webovej stránke. Polícia vyzýva obyvateľov i návštevníkov obce Kanianka a jej okolia k mimoriadnej ostražitosti, odporúča vyhnúť sa pohybu v okolitom lese. V prípade potreby môžu ľudia kontaktovať tiesňovú linku na čísle 158.

Odporúčania

Na základe dnešnej obhliadky miesta útoku potvrdil Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, že sa jednalo o mladého jedinca s váhou približne 80 kilogramov.

ŠOP SR upozorňuje občanov, že v dôsledku miernej zimy v niektorých regiónoch Slovenska časť medveďov nespí.

„Medveď nepatrí k pravým zimným spáčom a v prípade dostatku potravy nemusí hibernovať. Začiatok zimného spánku závisí vo veľkej miere od ekologických faktorov daného prostredia, teda klimatických podmienok, geografickej polohy, nadmorskej výšky, členitosti pohoria, ale aj od zdravotného stavu, veku a pohlavia jedinca. Počas miernej zimy nehibernujú najmä mladé samce, ktoré hľadajú zvyšky rôznej potravy, ako napríklad uhynutú zver alebo plody a semenná stromov,“ uviedol zásahový tím.

Dodali, že je preto vhodné, aby ľudia obmedzili svoj pohyb v horskom prostredí pri zhoršenom počasí, pred svitaním alebo za súmraku, a vyhýbali sa miestam s obmedzeným rozhľadom a hustou vegetáciou, kde medvede často odpočívajú.

„Pre minimalizáciu rizika stretu s medveďom je dobré na svoju prítomnosť v horách upozorniť akýmkoľvek akustickým prejavom,“ dodali členovia zásahového tímu.