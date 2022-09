Medvedev chce na Donbase zorganizovať referendá o začlenení okupovaných území do Ruska, Zelenskyj mu poslal jasný odkaz

Zástupca šéfa ruskej Bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev tvrdí, že v okupovaných častiach Donbasu na východe Ukrajiny by sa mali uskutočniť „pseudoreferendá“ o začlenení týchto území do Ruska. Referuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na Medvedevove komentáre na Telegrame.

Ohrozenie suverenity Ruska

Podľa niekdajšieho ruského prezidenta by takéto referendá znamenali, že by ukrajinské útoky zasahovali do suverenity Ruska.

„Zasahovanie na územie Ruska je zločin, ktorého spáchanie umožňuje použitie všetkých síl sebaobrany,“ napísal Medvedev, podľa ktorého by mali byť tieto kroky zakotvené v ruskej ústave.

Úspechy Ukrajinskej armády

Vodcovia samozvanej Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky v pondelok vyzvali na okamžité konanie referend o ich uznaní za subjekty Ruskej federácie.

Udialo sa tak na pozadí postupujúcej protiofenzívy ukrajinskej armády, ktorá po tom, ako vyhnala ruské sily z Charkovskej oblasti, postupuje smerom k Donbasu pozostávajúcemu z Doneckej a Luhanskej oblasti.

Kancelária ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského odkázala Rusom a ich komplicom na okupovaných územiach Ukrajiny, že pseudoreferendá sú fikciou a nezmenia právne postavenie okupovaných častí.