Medvedev zažíva skvelé obdobie, porazil Djokoviča a po týždni si opäť zahrá vo finále

Ruský tenista Daniil Medvedev prežíva najlepšie obdobie svojej tenisovej kariéry. V tejto sezóne vyhral už 43 zápasov, čo sa žiadnemu inému hráčovi na profesionálnom okruhu ATP nepodarilo.

Tretíkrát v priebehu necelého mesiaca si zahrá o turnajový titul, z toho dvakrát z prestížnej série ATP Masters 1000.

Cenný skalp

Aby toho nebolo málo, v sobotu si druhýkrát v kariére pripísal na konto cenný skalp aktuálnej svetovej jednotky Novaka Djokoviča, ktorého v americkom Cincinnati zdolal po setoch 3:6, 6:3, 6:3.

Medvedev nezačal zápas s wimbledonským šampiónom ideálne a za 35 minút prehral úvodný set. V tom druhom „prežil“ za vyrovnaného stavu 2:2 brejkbal srbského hráča, čo sa v konečnom dôsledku ukázalo byť jedným z kľúčových momentov zápasu.

„Ak mám byť úprimný, neviem ako som to dokázal. V prvom sete som bol veľmi unavený a myslel som si, že s Novakom nedokážem naďalej hrať v takej intenzite. V druhom sete sa to však zmenilo a tiež mi veľa energie dodala podpora fanúšikov,“ povedal 23-ročný Rus v rozhovore s bývalým americkým tenistom Bradom Gilbertom.

Djokovič titul neobháji

Novak Djokovič dokázal v roku 2018 triumfovať v Cincinnati, čím skompletizoval svoju zbierku titulov z podujatí ATP Masters 1000. Úspešná obhajoba sa však nekonala a rodák z Belehradu sa musel skloniť pred kvalitami svojho súpera.

„Od stavu 4:3 v druhom sete predvádzal úžasný tenis. Snažil som sa reagovať na jeho servis, ale veľa som s tým nemohol urobiť. Je veľmi sebavedomý a zaslúžil si vyhrať tento zápas. Gratulujem mu,“ povedal Novak Djokovič pre web oficiálny web ATP a následne dodal.

„Pracuje na tom, aby bol v TOP 5 rebríčka a určite je v súčasnosti jedným z najlepších hráčov na svete. Jeho forhend je lepší, pohyb tiež a servis bol kvalitný vždy.“

Tretie finále v rade

Daniil Medvedev si zahrá tretie finále po sebe, pričom v predošlých dvoch neuspel. Vo Washingtone prehral v dvoch tajbrejkoch s Austrálčanom Nickom Kyrgiosom a na minulotýždňovom Rogers Cupe v Montreale získal proti Rafaelovi Nadalovi iba tri gemy. Po víťaznom semifinále Rus s úsmevom skonštatoval, že už by potreboval zmeniť túto bilanciu, no berie to ako normálny zápas.

„Moja mentalita je rovnaká od prvého kola. Hovorím si, že ak prehrám v prvom kole, nebudem vo finále. Proti Rafovi som nemal šancu. S Nickom áno, ale nevyužil som ju. Zajtra budem pripravený bojovať a dúfam, že sa mi podarí zvíťaziť,“ cituje Medvedeva web ATP.

Pre rodáka z Moskvy to bude 16. zápas v priebehu 20 dní. Vo finále sa stretne s Belgičanom Davidom Goffinom, ktorý v úvodnom sobotňajšom semifinále zdolal Francúza Richarda Gasqueta 6:3, 6:4.

S ruským tenistom má vyrovnanú zápasovú bilanciu 1:1. Zaujímavosťou je, že v oboch prípadoch sa tento rok stretli na pôde grandslamového turnaja. V Melbourne vyhral Medvedev hladko 3:0, v londýnskom All England Clube sa zase tešil Goffin, ktorý lepšie zvládol päťsetovú, tri a pol hodiny trvajúcu drámu.