Medvedev zosadil po 79 týždňoch z čela rebríčka ATP Djokoviča, slovenskou jednotkou ostáva Molčan (video)

Po dlhých 79 týždňoch má mužský tenisový rebríček ATP vo dvojhre nového lídra, Srba Novaka Djokoviča v ňom na čele nahradil Rus Daniil Medvedev. Stačilo mu na to aj semifinále na turnaji v mexickom Acapulcu, keďže srbský tenista v Dubaji prehral už vo štvrťfinále.

Tridsaťštyriročný Belehradčan doteraz strávil na prvej priečke hodnotenia v úhrne už rekordných 361 týždňov. Dvadsaťšesťročný Medvedev je tretím Rusom na čele rebríčka ATP, v minulosti tam boli aj Jevgenij Kafeľnikov (6 týždňov) a Marat Safin (9 týždňov).

Najcennejší triumf Medvedeva

„Keď ste dieťa, o takom niečo ako je post svetovej jednotky iba snívate, a zdá sa vám to nedosiahnuteľné. Keď sa k nemu priblížite, prestanete snívať a začnete tvrdo pracovať na jeho získaní. Vtedy sa sen stane reálnym cieľom,“ uviedol Medvedev počas turnaja v Acapulcu.

Časová postupnosť jeho cesty na vrchol bola nasledovná: v novembri 2016 sa dostal do svetovej stovky, v júli 2017 už bol v päťdesiatke, v októbri 2018 v najlepšej dvadsiatke a v Top Ten rebríčka ATP sa prvýkrát ocitol v júli 2019. K postu svetovej jednotky sa predral po zisku 13 singlových titulov na hlavnom profesionálnom okruhu, ten najcennejší získal vlani triumfom na US Open v New Yorku.

Rubľov a Berrettini si vymenili posty

Medvedev v aktuálnej edícii vedie o 150 bodov pred Djokovičom, tretí zostal Nemec Alexander Zverev. Z piatej na štvrtú pozíciu sa posunul Španiel Rafael Nadal zásluhou zisku titulu v Acapulcu, Grék Stefanos Tsitsipas klesol na 5. priečku.

Posty si vymenili aj Andrej Rubľov a Matteo Berrettini, Rus je šiesty a Talian siedmy. Na ôsmom stupienku zostal Nór Casper Ruud, na deviatom Kanaďan Félix Auger-Aliassime a desiaty je Poliak Hubert Hurkacz.

Molčan stále slovenskou jednotkou

Na pozícii slovenskej jednotky je stále Alex Molčan, ktorému patrí 66. priečka. Je to jeho nové kariérne maximum, oproti minulému týždňu si polepšil o tri miesta.

Molčan v novej sezóne permanentne stúpa v renkingu, na začiatku roka bol ešte osemdesiaty ôsmy. Ďalší Slovák Norbert Gombos figuruje na 110. poste a Andrej Martin na 128. mieste. V druhej svetovej stovke je aj Jozef Kovalík na 193. stupienku.

Ženskou líderkou ostáva Bartyová

Medzi ženami zostala líderkou Austrálčanka Ashleigh Bartyová, ktorá však vedie už pred Češkou Barborou Krejčíkovou. Tá na 2. priečke nahradila Bielorusku Arinu Sobolenkovú. Poľka Iga Swiateková poskočila z 8. na 4. pozíciu a Estónka Anett Kontaveitová zo 7. na 5. post.

Španielka Paula Badosová klesla zo 4. na 6. miesto, Grékyňa Maria Sakkariová je v novom hodnotení siedma, Češka Karolína Plíšková ôsma, Španielka Garbine Muguruzová deviata a desiatku naďalej uzatvára Tunisanka Ons Jabeurová.

Kučová klesla na 76. priečku

Slovenskou ženskou jednotkou je stále Kristína Kučová, ktorá klesla o stupienok nadol na 76. priečku, v elitnej stovke je aj Anna Karolína Schmiedlová na 88. pozícii. V druhej sa nachádzajú Viktória Kužmová (133.) a Rebecca Šramková (163.).

Lídrami deblových rebríčkov zostali Chorvát Mate Pavič a Češka Kateřina Siniaková. Filip Polášek medzi mužmi klesol z dvanásteho na trináste miesto a Viktória Kužmová medzi ženami z 50. na 52. post.