Medvedici, ktorá vyvolala rozruch v Starom Smokovci, nasadili satelitný obojok

POPRAD 10. mája (WebNoviny.sk) – Medvedica s dvoma mláďatami, ktorá sa koncom minulého týždňa zdržiavala na strome v centre Starého Smokovca, dostala meno Inga, nový domov i satelitný obojok.

Dali jej meno Inga

Pracovníci Správy Tatranského národného parku (TANAP) ju ešte v pondelok ráno odchytili v spolupráci s kolegami z poľského tatranského parku.

„Imobilizovali sme ju a nasadili sme jej satelitný obojok. Dali sme jej meno Inga, keďže v pondelok 8. mája oslavovala podľa kalendára meniny Ingrid,“ povedal pre agentúru SITA riaditeľ Správy TANAPu Pavol Majko.

Podľa jeho slov ide v poradí o siedmeho obojkovaného medveďa.

Mláďatká boli stále pri matke

Medvedicu spolu s medvieďatami už ochranári previezli do hlbokej tatranskej doliny. „Tam by už nemala komplikovať život občanom a rovnako by tam mohla fungovať bez problémov,“ uviedol Majko.

Mláďatá boli počas pondelkového zásahu takmer celý čas pri matke a pomáhali jej pri preberaní sa po narkóze. „Pre mláďatká to bolo asi trošku traumatizujúce, ale boli stále pri matke, len v čase, keď sme jej inštalovali obojok, boli v prepravnej klietke. Pri prebúdzaní sme ich vrátili k nej, spoločne odišli do lesa,“ dodal.

Medvedica sa spolu s malými zdržiavala počas celého piatku 5. mája na strome v centre Starého Smokovca vo výške asi 20 metrov. Miesto opustila približne po dvanástich hodinách. Hoci sa ju hasiči snažili dostať dole plašením dávkami vody, nepodarilo sa im to. Medvedica zliezla dole až okolo 19:00.