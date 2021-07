Medzi obeťami zrútenej budovy na Floride sú aj deti, miesto nešťastia navštívia prezident Biden s manželkou

Medzi obeťami zrútenia časti obytnej budovy na Floride sú aj dve deti. Celkovo si kolaps dosiaľ vyžiadal 18 mŕtvych a takmer 150 ľudí je stále nezvestných.

Úrady však naďalej dúfajú, že sú v troskách aj preživší, informuje spravodajský portál BBC.

Zachránári pracujú už týždeň

Záchranné tímy v Surfside, severne od Miami, už týždeň pracujú v 12-hodinových zmenách a v troskách hľadajú ľudí, ktorí nešťastie prežili. Už sa im podarilo postaviť rampu pre žeriav, aby sa dostali do zničenej budovy.

Záchranári so svojím úsilím pokračujú aj napriek padajúcim troskám, teplému počasiu a nadmernej vlhkosti, ktoré im to komplikujú. Ďalšie komplikácie by mohlo priniesť drsné tropické počasie, ktoré by do oblasti malo prísť v nasledujúcich dňoch. Na miesto by mali prísť aj ďalšie záchranné tímy z iných štátov.

Ľudia podávajú žaloby

Čo spôsobilo kolaps južného bloku takmer 40-ročných Champlain Towers, stále nie je známe. Tento týždeň však vyšlo najavo, že obyvatelia dostali v apríli list, ktorý ich varoval pred zhoršujúcimi sa štrukturálnymi škodami na budove.

V spojitosti s nešťastím už začínajú ľudia podávať žaloby, jedna z nich napríklad viní stavebné združenie bloku z „nerozvážneho a nedbanlivého konania“.

Americký prezident Joe Biden s manželkou Jill by mali vo štvrtok navštíviť miesto nešťastia.