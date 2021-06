Medzi politikmi sa šíri, že ústavný súd vyhlási predmet referenda za protiústavný

Ústavný súd pripravuje verdikt, ktorý môže zatriasť jeho vlastným postavením, ale aj nepriamo prepísať pomery na politickej scéne. Rozhodnutie súdu je o to vážnejšie, že má chrániť ústavnosť a zákonnosť na Slovensku.

Už čoskoro bude po rozhodnutí ústavných sudcov v Košiciach známe, či je otázka o predčasných parlamentných voľbách v súlade s ústavou a hlava štátu môže o tom vyhlásiť referendum.

Právnici sa rozchádzajú v názore, či je možné uskutočniť takéto ľudové hlasovanie. Ústavný súd ešte ani raz o skrátení volebného obdobia referendom nerozhodoval. Prezidentka Zuzana Čaputová využila svoje oprávnenie a obrátila sa v tejto veci na súd po doručení petície, ktorú podpísalo 585-tisíc ľudí.

Ako to vysvetlia ľuďom

Otázka, ku ktorej sa občania vyjadrovali, znela: „Súhlasíte s tým, aby sa skrátilo VIII. volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby sa voľby do Národnej rady Slovenskej republiky vykonali do 180 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov tohto referenda?“

Ústavný súd je nezávislým orgánom, ale ani on nerozhoduje v spoločenskom a politickom vákuu. Je prirodzené, že je pod tlakom podpisov stoviek tisíc občanov. Zastavenie referenda by mohlo ovplyvniť dôveryhodnosť súdu do budúcnosti.

Je otázne, ako by bežní ľudia prijali právne zdôvodnenie, zvlášť v prípade, ak sa už v minulosti mohli v referende vyjadriť k otázke skrátenia volebného obdobia parlamentu. Stalo sa tak v roku 2000 a 2004. Obidve boli neplatné pre nízku účasť.

Referendum je platné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a rozhodnutie je prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda. Reálne to znamená, že by naň muselo prísť viac ako 2,2 milióna ľudí. Z nich by väčšina musela povedať, že súhlasia so skrátením súčasného volebného obdobia, ktoré má skončiť v roku 2024.

Vojak Čestnej stráže prezidentky SR odnáša petičné hárky za vyhlásenie referenda o predčasných voľbách do Prezidentského paláca. Foto: Archívne, SITA/Kancelária prezidentky SR.

Procházka uvidel stopku

Ako by mohol súd rozhodnúť? Ústavný právnik a bývalý politik Radoslav Procházka povedal, že súd referendum zastaví. „Myslím si, že druhým najtesnejším rozdielom hlasov, teda ôsmich k piatim, ústavný súd referendum o predčasných voľbách nepustí a povie, že sa konať nemôže,“ vyjadril sa Procházka pre Denník N.

Ústavný právnik Eduard Bárány portálu Webnoviny.sk povedal, že sa nechce vyjadrovať ako zo sklenenej gule. „Nejdem veštiť,“ podotkol. Hovorí, že dvakrát na tú istú tému referendum bolo a ani raz prezident nepokladal za potrebné obrátiť sa s touto otázkou na súd.

„Zdá sa byť otázne povedať teraz niečo iné. Zaváňa to už tým, že sa rozhoduje podľa toho, či vyhovuje alebo nevyhovuje, aby bolo momentálne referendum,“ mienil Bárány.

Referendum pustia, mieni Kresák

Ústavný právnik Peter Kresák povedal, že sám je zvedavý, čo súd urobí. Vyslovil však opačnú mienku ako Procházka.