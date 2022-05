Medzinárodná konferencia – Vodíkové technológie v doprave

Bratislava sa stala dejiskom medzinárodnej konferencie zameranej na vodíkové technológie v doprave s podtitulom – pripravení na budúcnosť. Organizátormi tohto podujatia boli Ministerstvo hospodárstva SR, Úrad priemyselného vlastníctva SR a Svetová organizácia duševného vlastníctva, ktorej generálny riaditeľ Daren Tang osobne prišiel prvýkrát na Slovensko a podujatie otvoril.

Foto: Techevents

S prezentáciami sa na javisku stretli zástupcovia akademického, verejného aj súkromného sektora. Práve uvedené tri sektory budú pri rozvoji vodíkových technológií kľúčové. Slovensko plánuje investovať do inovácií spojených s vodíkom približne jednu miliardu eur a Národná vodíková stratégia už dnes ráta s výraznou finančnou pomocou súkromného sektora.

Bez akademickej obce by však spomenutý trojuholník nebol kompletný, nakoľko práve vedci sú tí najdôležitejší v otázke rozvoja inovácií a inovácie sú kľúčom k úspechu vodíka na našich cestách. „Moja osobná predstava je, že vodík nebudeme získavať elektrolýzou, lebo je to málo efektívne. Moja predstava je, že vodík budeme získavať reformovaním vodnej pary a že ho nebudeme spaľovať cez palivové články, ale priamo v motore. Toto by napríklad výrazne zefektívnilo a aj zlacnilo osobnú dopravu.“ Takto vidí vodíkovú budúcnosť minister hospodárstva Richard Sulík.

Foto: Techevents

Národná vodíková stratégia sa stala inšpiráciou pre takmer 40 zahraničných rečníkov, ktorí jednoznačne identifikovali, že do roku 2035 budú bežne v doprave vodíkové lietadlá, kamióny či vlaky. Napriek tomu, že momentálne sú vodíkové technológie v doprave stále len v plienkach, Slovensko patrí ku krajinám, ktoré majú v tejto oblasti za sebou úspechy a sú relevantným hráčom na svetovom poli.

„Vodík je téma, ktorú nerozlúskneme sami, ale chceme byť medzi krajinami, ktoré na idúci vlak nastúpia ako prvé, a tak sa môžu stať lídrami budúcnosti. Bolo dôležité inšpirovať sa najnovšími svetovými vynálezmi, aby sme na nich stavali naše inovácie a aby sme odborníkom na tému využitia vodíka a krajinám, ktoré sa už dnes o ňu zaujímajú, pripomenuli, že aj my sme tu a sme pripravení na budúcnosť,“ povedal predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR Matúš Medvec.

