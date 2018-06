Medzinárodná organizácia pre migráciu má nového riaditeľa, stal sa ním portugalský politik

ŽENEVA 29. júna (WebNoviny.sk) – Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) si zvolila nového generálneho riaditeľa. Stal sa ním portugalský politik a bývalý komisár Európskej únie pre spravodlivosť a domáce záležitosti António Vitorino.

Šesťdesiatjedenročný rodák z Lisabonu v boji o kreslo porazil kandidáta americkej vlády Kena Isaacsa, ktorý vypadol už v skoršom kole hlasovania, a doterajšiu zástupkyňu generálneho riaditeľa Lauru Thompson z Kostariky.

Ostré odmietnutie amerického kandidáta

Vitorino, ktorý v septembri vystrieda vo funkcii amerického diplomata Williama Lacyho Swinga, je len druhým generálnym tajomníkom IOM v jej histórii, ktorý nepochádza zo Spojených štátov amerických.

Zvolenie Vitorina predstavuje ostré odmietnutie amerického kandidáta v čase, keď administratíva prezidenta Donalda Trumpa odstupuje z medzinárodných inštitúcií alebo ich odmieta.

USA tento mesiac vystúpili z Rady Organizácie Spojených národov pre ľudské práva a Trump nedávno tiež kritizoval Svetovú obchodnú organizáciu za to, že je voči Spojeným štátom „nespravodlivá“.

Poskytovanie humanitárnej pomoci migrantom

V prospech Isaacsovej kandidatúry síce hrali tradícia amerického vedenia IOM a to, že USA je tradične najväčším sponzorom organizácie, ale zatienili ju kroky americkej vlády ako cestovné zákazy či oddeľovanie detí od rodín imigrantov. Isaacsovi nepomohli ani niektoré jeho vlastné vyhlásenia, ktoré boli podľa niektorých kritikov protimoslimské.

IOM má kancelárie vo viac ako 150 krajinách sveta, v ktorých pracuje vyše 10-tisíc zamestnancov. Práca organizácie je kľúčová v poskytovaní humanitárnej pomoci migrantom či pri zaznamenávaní úmrtí migrantov počas ich ciest zo severnej Afriky do Európy cez Stredozemné more. IOM tiež pomáha presídliť migrantov, ktorých prijali iné štáty, a pomáha im aj pri návrate do domovských krajín.