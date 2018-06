Medzinárodnú súťaž Mattoni Grand Drink 2018 ovládlo československé duo! Víťazom sa stal slovenský barman Tomáš Gyén s kokteilom Grand Rituals. Druhé miesto obsadil český finalista Jiří Boháč

BRATISLAVA 20. júna 2018 (WBN/PR) – Porota prestížnej barmanskej súťaže Mattoni Grand Drink vybrala víťaza! Najlepší nealko kokteil s názvom Grand Rituals… namiešal v 8. ročníku majstrovstiev sveta Tomáš Gyén. Porotu presvedčila kombinácia rakytníka, zázvoru a cascary jedinečne namiešaná s českou minerálnou vodou Mattoni. Český reprezentant Jiří Boháč získal v silnej medzinárodnej konkurencií so svojím nevšedným drinkom IQ Mattoni 2. miesto. Súťaž nasledovala Mattoni kokteil festivalom a barmani s preplneným Staromestským námestím oslávili prvý ročník Svetového dňa nealkoholických kokteilov.

Medzi 20 svetovými barmanmi bojoval o víťazstvo 21. ročníka Mattoni Grand Drink (MGD), ktorý je v súčasnosti 8. ročníkom majstrovstiev sveta v miešaní nealkoholických kokteilov aj český barman Jiří Boháč. Nakoniec obsadil krásne 2. miesto. Porota tento rok prvým miestom a odmenou 10 000 dolárov ocenila Tomáša Gyéna, ktorý dokázal v rámci prísnych pravidiel namiešať chuť a originalitu najlepšieho nealko kokteilu tohtoročných majstrovstiev.

„Dnešná súťaž pre mňa bola skvelá a bola to jedna z najlepších svetových súťaží, ktorých som sa zúčastnil. Veľkou skúsenosťou bolo miešanie na veľkom pódiu, to som zažil úplne prvý krát. Čerešničkou na torte bola výhra titulu Majstra sveta. Je to úžasné ocenenie za roky práce a vzdelávania. Ale tým moja barmanská cesta určite nekončí. Finančnú odmenu plánujem investovať do ďalšieho rozvoja a vzdelávania,“ prezradil víťaz Tomáš Gyén.

Recept na víťazný kokteil Tomáša Gyéna: Grand Rituals…

Ingrediencie:

10 cl Mattoni perlivej

2 cl rakytníkového pyré Monin

0,5 cl zázvorového sirupu Monin

0,5 cl citrónového freshu

9 cl cascary (čaj z kávových šupiek)

Ozdoba: fialka, sušený pomaranč, sušená citrónová kôra, cascara

Postup prípravy:

Do shakeru nalejeme rakytníkové pyré, zázvorový sirup, citrónový fresh a cascaru, zasypeme ľadom a poriadne pretrepeme. Zmes cez sitko nalejeme do pohára, dolejeme Mattoni perlivú a ozdobíme.

Tento rok sa súťaž MGD uskutočnila počas jedného dňa a barmani svoje drinky miešali priamo pred divákmi na Staromestskom námestí v Prahe. Diváci naplno prežili show aj chvíle napätia pri miešaní drinkov. Návštevníci centra Prahy sa tiež mohli prejsť po špeciálne vytvorenej Barstreet, kde mali šancu ochutnať miešané nápoje z tých najlepších pražských barov.

Mattoni Grand Drink sa konala v sobotu 16. júna. Súťaž prebiehala pod záštitou Medzinárodnej a Českej barmanskej asociácie a prvý krát bola vyhlásená za Svetový deň nealkoholických kokteilov. Odbornej barmanskej súťaže sa tento rok zúčastnilo 20 súťažiacich z 20 krajín. Finalisti prišli z Európy, ale tiež z Argentíny, karibského Porto Rica, ázijského Hong Kongu a tiež zo Spojených štátov amerických. Svoje kokteily miešali pred odbornou porotou a stovkami divákov priamo na pódiu na Staromestskom námestí. Barmani dominovali v príprave, prevedení a inovácií, ako aj v chuti a vlastnosti drinkov podľa zadaných kritérií.

To, že súťaž je náročná dokonca aj pre skúsených barmanov potvrdil aj prezident Českej barmanskej asociácie Aleš Svojanovský. „Odborná porota starostlivo dbá na dodržiavaní všetkých prísnych pravidiel súťaže Mattoni Grand Drink. Súťažné kokteily musia byť nielen nealkoholické, ale tiež nízkokalorické. Ich autori ich napríklad nemôžu ochucovať väčším množstvom sladkých sirupov, ktoré by neúmerne zvýšili obsah kalórií. Barmani si ale vďaka tomu dajú záležať na vyvážení a prepracovaní chuti miešaného nápoja,“ prezradil prezident Českej barmanskej asociácie Aleš Svojanovský. „Vznikajú tak skutočne kreatívne kokteily, ktoré dokážu porotu prekvapiť každý rok netradične zvolenými ingredienciami, či ich nezvyčajnou kombináciou.“

Sobotná súťaž končila slávnostným vyhlásením víťaza a ďalších ocenených. Oslava Svetového dňa nealko kokteilov vyvrcholila hudobno-zábavným Mattoni kokteil festivalom (MKF). Behom večera sa na pódiu vystriedala skupina Portless, Bára Poláková, Pavel Callta, Sebastian a skupina Chinaski. Jedinečnú ohnivú barmanskú show predviedol Václav Abraham, najlepší český flairový barman.

„Som rád, že barmani po celom svete dokázali oceniť na prípravu nealkoholických nápojov prednosti českej minerálnej vody Mattoni. Dôkazom toho je aj tradičná medzinárodná súťaž Mattoni Grand Drink, ktorou sme tento rok oslávili prvý Svetový deň nealkoholických kokteilov. Tento deň vnímam ako jedinečnú príležitosť priblížiť ľuďom nealkoholické nápoje, ktoré môžu byť chutné, zdravé a dostupné v rámci zdravého životného štýlu aj tej najširšej verejnosti,“ uviedol Alessandro Pasquale, generálny riaditeľ spoločnosti Karlovarské minerální vody.

Výsledková listina Mattoni Grand Drink 2018:

Prvé miesto Tomáš Gyén: odmena 10 000,- amerických dolárov

Druhé miesto Jiří Boháč: odmena 3 000,- amerických dolárov

Tretie miesto Raitis Akerblums: odmena 2 000,- amerických dolárov