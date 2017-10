Medzinárodný festival súčasného tanca Bratislava v pohybe pokračuje predstaveniami zo Švajčiarska a Španielska

Bratislava, 12.10.2017 ( WBN/PR ) – Od svojho vzniku v roku 1986 má PHILIPPE SAIRE COMPANY na svojom konte vyše 30 choreografií, vyše 1 000 vystúpení v 200 mestách v Európe, Afrike, Ázii, na Blízkom Východe a v Amerike. V rámci festivalu Bratislava v pohybe vystúpia druhýkrát, 14. októbra o 20.00 v priestore A4.

Jednotlivé časti série predstavení Philippa Sairea Dispositifs sú založené na priestorových svetelných zariadeniach a sústreďujú sa na vizuálny aspekt, ale aj naratívnu a pohybovú stránku pohybu. V princípe kombinujú výtvarné umenie s tancom.

Duet Vacuum, ktorý uvedieme na festivale je treťou časťou série. Generuje nemožné obrazy a fantastické maľby, hru tiel objavujúcich sa a miznúcich medzi čiernymi dierami a oslepujúcimi svetlami. Po Black Out a NEONS, Vacuum odkrýva nový aspekt nášho zmyslového vnímania prostredníctvom optickej ilúzie vytvorenej dvoma neónovými trubicami. Scéna pre choreografiu Vacuum, vznikala postupne a zaberá veľmi úzky priestor. Nad podlahou sa horizontálne vznášajú dve 1,2 m dlhé neónové trubice, jedna nad druhou. Obe trubice smerujú k publiku, pričom u neho spôsobujú čiastočnú slepotu a vytvárajú efekt čiernej diery. Vďaka tomuto zariadeniu sa zdá, že telá tanečníkov sa vznášajú v priestore vynárajú sa a zanikajú v temnote. Je to trik, ktorý pôsobí ako mágia, ale tu je použitý umným spôsobom.

Súbor pravidelne účinkuje v galériách, záhradách, mestských a iných vonkajších priestoroch. V rokoch 2002 až 2012 vznikal filmový projekt Cartographies, ktorý kombinuje živé predstavenie s videoprodukciou a je dokladom Saireho neustálej túžby dostať tanec von z kamenných divadiel. 11 choreografií in situ, ktoré natočilo 9 režisérov z francúzskej časti Švajčiarska ako Lionel Baier, Fernand Melgar, Bruno Deville, Pierre-Yves Borgeud a samotný Phillippe Saire, boli prezentované vyše 300 ráz na festivaloch po celom svete.

Po tanečnom predstavení budú odpremietané filmy Cartographie 7, Cartographie 9, Cartographie 10 a Cartographie 11 .

Trailer:

Počas posledného festivalového týždňa uvidia diváci 17. októbra v historickej budove Slovenského národného divadla španielsky súbor LA VERONAL a ich predstavenie Siena.

Súbor LA VERONAL založil v roku 2005 choreograf Marcos Morau. Jeho členmi sú umelci z oblasti tanca, filmu, fotografie a literatúry. Poslaním súboru je hľadanie nových vyjadrovacích prostriedkov, kultúrnych referencií vo filme, literatúre, hudbe a fotografii pre vytváranie silného naratívneho jazyka a globálnych umeleckých priestorov. LA VERONAL vytvára súbor diel, pre ktoré je východiskovým bodom mesto, alebo krajina sveta, čím vytvárajú analógiu medzi tancom a geografiou. Jednotlivé choreografie nemajú slúžiť ako dokumentárne filmy, ktoré priamo opisujú danú krajinu, no využívajú prvky, ktoré miesto poskytuje, aby vyvinuli myšlienku či argument.

Žena sedí v galérii a prezerá si obraz. Blízko dverí stojí človek a pozoruje scénu pred sebou. To je východiskový bod predstavenia Siena, ktoré nás prenesie do rovnomenného talianskeho mesta, kde choreograf Morau začína proces reflexie konceptu ľudského tela. Jeho prostredníctvom odzrkadľuje plynutie storočí, a v nich obsiahnuté premeny samotného umenia, ktoré v každej dobe vníma ľudské telo inak a umelci ho využívajú ako obsah, ale aj ako projektor rôznych významov. Choreografia skúma dejiny talianskeho umenia – cestu, ktorá začala v renesancii návratom k vedomému človeku a pokračuje až do súčasnosti. Pre LA VERONAL je toto dielo ďalším, ktoré využíva referencie z iných umeleckých disciplín ako film a literatúra.

Trailer:

Sprievodným podujatím festivalu je site-specific predstavenie v uliciach centra Bratislavy KILOMETROVÝ TANEC. Testuje, či by tanečníci vedeli natiahnuť svoj tanec namiesto obmedzeného priestoru javiska, až na kilometrovú vzdialenosť. Diváci majú možnosť absolvovať celý kilometer alebo len jeho časť spolu s nimi. Kilometrový tanec je aj reakciou na to, že súčasný tanec nemá v Bratislave vlastný priestor, a tak vychádza do ulíc.

Začína sa „pod hodinami“ Obchodného domu TESCO na Kamennom námestí a končí sa na Hlavnom námestí, na svojej trase míňa zopár kaviarní, galériu, kostol, masážny salón, SND aj Lidl. Trikrát sa skryje do priechodu, chodníkovú dlažbu strieda asfalt i mačacie hlavy. Kilometrový tanec bude zakaždým iný vďaka šiestim prominentným osobnostiam slovenského tanečného a performačného umenia, ktorých spojiť v jednom projekte je unikátne.

Svoj kilometer už odtancovali Jaro Viňarský, Ján Valík a Soňa Ferienčíková. Diváci ďalej uvidia 14.10. Martinu Hajdyla Lacovú, 15.10. Líviu Balážovú MM a 22.10. Radoslava Piovarčiho.

Predstavenie začína vždy o 15.00 hod. na Kamennom námestí pod hodinami Obchodného domu TESCO. Jeho trasa ďalej pokračuje: Dunajská ulica – Námestie SNP – Klobučnícka – Nedbalova – Laurinská – obchodná pasáž medzi ulicami Laurinská 4 a Gorkého 3 – Slovenské národné divadlo – Námestie Eugena Suchoňa – Mostová – Hviezdoslavovo – Rybárska brána – Hlavné námestie.

Vstupenky na všetky predstavenia je možné zakúpiť online priamo na stránke festivalu www.abp.sk v časti Vstupenky, alebo na konkrétne predstavenia priamo v divadlách festivalu.

Medzinárodný festival súčasného tanca Bratislava v pohybe sa koná od záštitou primátora Hl. mesta SR Bratislavy Iva Nesrovnala a bude aj v tomto roku prebiehať počas jedného mesiaca od 1. do 22. októbra.

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.