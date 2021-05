Medzinárodný menový fond žiada, aby sa na rýchlejšiu vakcináciu použilo ďalších 50 miliárd dolárov

Medzinárodný menový fond (MMF) žiada, aby sa na zabezpečenie rýchlejšej distribúcie vakcín proti koronavírusu vynaložilo 50 miliárd dolárov. Podľa fondu však vakcinácia môže pre globálnu ekonomiku znamenať prínos v objeme 9 biliónov dolárov. Informuje o tom portál cnbc.com.

MMF v piatok vyzval na zaočkovanie aspoň 40 percent globálnej populácie do konca tohto roka a najmenej 60 percent do júna 2022. Doteraz dostalo očkovaciu látku proti koronavírusu len približne 9,5 percenta svetovej populácie.

„Žiadna krajina sa nemôže vrátiť do normálneho stavu, kým pandémiu nedokážu poraziť všetky štáty,“ uviedol MMF v správe s názvom „Návrh na ukončenie pandémie COVID-19″. Dosiahnuť sa to podľa fondu môže pomocou celosvetovej snahy investovať ďalších 50 miliárd dolárov na posilnenie globálneho vakcinačného programu.

Dodatočné financie by použili na zväčšenie programu vakcinácie COVAX tak, aby pokryl 30 percent sveta. Podľa MMF najmenej 35 miliárd by mohlo prísť od verejných, súkromných a nadnárodných donorov. Zvyšok by mal pochádzať od vlád, ktoré by mohli podporiť nadnárodné organizácie.