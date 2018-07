Melania Trumpová môže v TV pozerať čo chce, reaguje Biely dom na článok v New York Times

WASHINGTON 26. júla (WebNoviny.sk) – Prvá dáma Spojených štátov Melania Trumpová je pánom svojho televízneho ovládača a môže v televízii sledovať čo len chce.

V stredu to oznámila jej hovorkyňa Stephanie Grisham v reakcii na článok v americkom denníku The New York Times (NYT), podľa ktorého americký prezident Donald Trump nie je spokojný s tým, čo Melania v televízii pozerá.

Nahnevaný Trump

Trumpa podľa NYT nazlostilo to, že jeho manželka počas ich nedávnej návštevy v Európe sledovala na svojom televízore na palube prezidentského lietadla Air Force One spravodajskú televíziu CNN.

Trump televíziu CNN nemá rád, často ju zaraďuje do kategórie médií, pre ktoré používa výraz „fake news“ (falošné správy), a od svojho personálu vyžaduje, aby pred nastúpením delegácie do Air Force One bola na všetkých televíznych prijímačoch naladená jeho obľúbená spravodajská televízia Fox News, píšu NYT.

Reality show The Apprentice

Na otázku televízie CNN, ako je to s dostupnosťou jednotlivých televíznych kanálov v Bielom dome a na palube Air Force One, hovorkyňa americkej prvej dámy odpísala, že je podľa nej „trochu smiešne“ pýtať sa, čo Melania pozerá v televízii, v zátvorke však dodala, že sleduje „akýkoľvek kanál, ktorý chce“.

Melania Trumpová sa už dávnejšie vyjadrila, že v televízii vyhľadáva najmä filmy, naopak, nemá veľmi rada reality show. Jej manžel sa pritom stal slávnym aj vďaka reality show The Apprentice, ktorá chodila v rokoch 2004 až 2017 v televízii NBC a v ktorej budúci prezident posudzoval podnikateľské schopnosti súťažiacich.

Informácie pochádzajú z agentúry AP a z webstránky denníku The New York Times.