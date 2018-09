Melania Trumpová navštívi štyri africké krajiny, čaká ju ďalšia samostatná zahraničná cesta

NEW YORK 26. septembra (WebNoviny.sk) – Americká prvá dáma Melania Trumpová navštívi v októbri štyri africké krajiny. Ktoré to budú, oznámi onedlho sama, povedal v stredu v New Yorku, kde sa koná Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN), americký prezident Donald Trump.

„Pôjde do štyroch krajín v Afrike. Bude to oznamovať ona,“ povedal Trump novinárom. „Obaja milujeme Afriku,“ dodal o sebe a svojej manželke. Pôjde o druhú samostatnú zahraničnú cestu prvej dámy USA, odkedy sa Trump ujal úradu prezidenta. Tú prvú absolvovala v septembri, keď sa zúčastnila v Toronte na vojenskej akcii spolu s britským princom Harrym.

Trump často čelí podozreniam, že má rasistické názory, čo on sám ostro odmieta. „Som tým najmenej rasistickým človekom, akého je možné na tomto svete stretnúť,“ bránil sa napríklad v januári na Svetovom ekonomickom fóre v Davose.

Podozrenia z rasizmu v časti spoločnosti vyvolali viaceré jeho kroky aj výroky, napríklad jeho vyhlásenie zo začiatku tohto roka, v ktorom označil africké krajiny za „špinavé diery“ a pýtal sa, prečo by USA namiesto z nich nemohli prijímať prisťahovalcov radšej z Nórska.