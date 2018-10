Melania Trumpová zakončila svoje africké turné v Egypte

KÁHIRA 6. októbra (WebNoviny.sk) – Prvá dáma Spojených štátov Melania Trumpová pokračovala vo svojom turné po afrických krajinách návštevou Egypta. Trumpová pricestovala do Káhiry z Kene a pozrela si pyramídy a sfingu v Gíze, na ktorých konzervácii spolupracujú aj americkí odborníci.

Stretnutie s egyptským prezidentom

Na programe nechýbalo ani stretnutie s prezidentom Abd al-Fattáhom as-Sísím a jeho manželkou. Egypt bol konečnou zastávkou Trumpovej afrického turné, v rámci ktorého navštívila celkovo štyri krajiny.

Africké turné prvej dámy USA sa začalo v utorok v Ghane, kde navštívila okrem iného detskú kliniku v metropole Akkra a tiež priestory bývalej otrokárskej väznice na ghanskom pobreží, z ktorej odvážali otrokov loďami do Ameriky.

Bohatý program

Následne pricestovala do Malawi a v metropole Lilongwe si okrem iného prezrela základnú školu, kde chvíľu pobudla na hodine angličtiny, stretla sa so žiakmi aj s učiteľmi a odovzdala im do daru učebnice a futbalové lopty. Potom zavítala do Kene, kde navštívila safari park aj sirotinec, pred ktorým si, držiac za ruky dve miestne deti, zľahka zatancovala na africké rytmy. Nakoniec si pozrela detské tanečné predstavenie v Národnom divadle v Nairobi.