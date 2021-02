Menia sa podmienky práce z domu: Po pracovnej dobe už telefón šéfovi dvíhať nemusíte

Pred pandémiou bola práca z domu považovaná skôr za výnimku z pravidla. Rok 2020 však ukázal, že z domu sa pracovať dá a možno predpokladať, že na tento trend nastúpi mnoho firiem a zamestnancov.

Práve v ich záujme sa upravila legislatíva, ktorá nastavuje podmienky práce z domu. Platiť bude od 1. marca a zamestnancom by mala pomôcť lepšie rozdeliť pracovný a osobný život.

Presnejšia definícia

V rámci zmien však Zákonník práce pojem „práca z domu“ alebo „home office“ nepoužíva. Výkon povolania zamestnancov, ktorí pracujú z pohodlia domova, označuje ako „domácka práca a telepráca“.

Zaradzuje sa sem druh práce, ktorú možno vykonávať aj na pracovisku zamestnávateľa. Služobná cesta alebo návšteva klienta sem teda nepatrí. Rovnako tak situácie, kedy zamestnanec musí pracovať dočasne z domu pre mimoriadne okolnosti.

Napríklad, ak sa musí starať o choré dieťa alebo pracovať z domu pre epidemiologickú situáciu, pričom po skončení takejto „prekážky“ sa vracia do priestorov, kde svoju prácu vykonáva bežne.

Domácka práca a telepráca sa totiž musí vykonávať pravidelne. V praxi však pravidelnosť nemusí znamenať režim od pondelka do piatka. Môže to byť dvakrát do týždňa či raz do mesiaca.

Zamestnanec by si mal preto overiť, či je jeho práca z domu len dočasným riešením, napríklad pre pandémiu, alebo skutočnou domáckou prácou a teleprácou podľa Zákonníka práce.

Od toho totiž závisí na jednej strane rozsah jeho práv a na druhej strane miera povinností, ktoré si voči nemu bude plniť zamestnávateľ.

Potrebný súhlas oboch strán