Menšinová vláda prehĺbi chaos a mizériu v krajine, premiér v čele ministerstva školstva je podľa Pellegriniho výsmechom

Ani po odchode strany Sloboda a Solidarita (SaS) nie je koalícia schopná vládnuť, dôkazom je podľa strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) neschopnosť nájsť ministra školstva.

Spory vo vláde nekončia

Umenšená koalícia podľa Hlasu-SD nebude schopná dohody a už teraz porušuje sľub, že spory sa skončia. Strana Hlas-SD to uviedla v tlačovej správe.

„Celé leto ani ďalšie dva týždne nestačili trom koaličným partnerom, aby našli osobu schopnú na začiatku školského roka prevziať plnú zodpovednosť za tento dôležitý, no vládou podceňovaný rezort. Poverenie premiéra Eduarda Hegera, ktorý absolútne nezvláda ani svoje doterajšie povinnosti, vedením ministerstva školstva je výsmechom všetkým žiakom, študentom a najmä ich rodičom,“ vyjadril sa predseda strany Peter Pellegrini.

Heger je Matovičov poštár

Pellegrini vyjadril i sklamanie nad tým, že prezidentka Zuzana Čaputová posvätila menšinovú vládu a čiastočne za ňu prevzala politickú zodpovednosť.

Podľa lídra Hlasu-SD odborníci, ktorým chýba politické krytie, nedokážu presadzovať zásadné opatrenia, ktoré Slovensko potrebuje pre energetickú krízu a zdražovanie.

„Údajné politické krytie neexistujúcim premiérom by bolo na smiech, ak by to nebola tragédia. Pán Heger je hovorca a poštár Igora Matoviča, ktorý uprednostnil chorý svet svojho predsedu pred zodpovednosťou za Slovensko. Menšinová vláda pod jeho vedením len prehĺbi chaos a mizériu, a preto by si ľudia čím skôr v predčasných voľbách mali vybrať vládu novú,“ zakončil Pellegrini.