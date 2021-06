Merkelová by sa rada stretla s Putinom, ale pobaltské krajiny sú zásadne proti

Nemecká kancelárka Angela Merkelová obhajuje myšlienku usporiadať schôdzku na najvyššej úrovni, v rámci ktorej by predstavitelia Európskej únie (EÚ) rokovali s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Takýto formát by podľa nej členským štátom umožnil priamo pomenovať problémy aj oblasti, v ktorých chce únia s Ruskom spolupracovať.

Spoločný návrh Francúzka a Nemecka na minulotýždňovom samite EÚ odmietli pobaltské krajiny alebo Poľsko. Šéfovia štátov a vlád únie sa v piatok iba dohodli „že preskúmajú formáty a podmienky dialógu s Ruskom“.

Zmienku o schôdzkach na najvyššej úrovni alebo plánoch na zvolanie samitu s Putinom záverečné vyhlásenie neobsahuje. Závery schôdzky tak odrážajú, ako hlboko je 27-členný európsky blok v prístupe k Rusku rozdelený.

Jednotný front by mohol zlyhať

„Bola obava, že by sme možno nedokázali vytvoriť jednotný front… takýto samit by si samozrejme vyžiadal veľmi intenzívnu prípravu,“ uviedla Merkelová v rámci diskusie s poslancami nemeckého a francúzskeho parlamentu. Európanom by to umožnilo „pomenovať všetky otázky, ktoré nás ťažia a samozrejme aj tie, pri ktorých chceme spolupracovať“, pokračovala kancelárka.

Viaceré členské štáty EÚ obviňujú Rusko z kybernetických útokov alebo pokusov o destabilizáciu politického života. Podľa Merkelovej by bolo lepšie o týchto otázkach nehovoriť iba vo vnútri spoločenstva, ale ruského prezidenta priamo konfrontovať a povedať mu, že „vzájomne prospešná spolupráca sa nemôže uskutočniť na takomto základe“.

Pobaltské krajiny sú viac skeptické

Pobaltské krajiny a ďalšie štáty sú v otázke nadviazania dialógu s Moskvou skeptické. Poukazujú napríklad na to, že Rusko je účastníkom dohôd z Minska, ktoré mali priniesť mier na východnú Ukrajinu a stále sa neplnia. Rusko je na druhej strane pre EÚ najväčším dodávateľom zemného plynu.

Zohráva tiež kľúčovú úlohu v rôznych oblastiach, ktoré súvisia so strategickými záujmami Európy, akými sú dohoda o iránskom jadrovom jadrovom programe alebo konflikty v Sýrii a Líbyi.