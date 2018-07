Merkelová chce zabrániť konfliktu medzi Európskou úniou a USA pre clá, varuje pred reálnou vojnou

BERLÍN 4. júla (WebNoviny.sk) – Európska únia podľa nemeckej kancelárky Angely Merkelovej urobí všetko pre to, aby zabránila obchodnej vojne s USA. Kancelárka to vyhlásila v stredu v nemeckom parlamente.

„Stojí to za vynaloženie všetkej snahy na odvrátenie tohto konfliktu, aby sa nezmenil na reálnu vojnu, ale samozrejme treba na to dve strany,“ povedala Merkelová v parlamente a poznamenala, že predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker onedlho odcestuje do USA.

Merkelová povedala, že dobré fungovanie svetovej ekonomiky závisí od partnerskej spolupráce krajín. Zároveň vyslovila otázku, či má význam počítať prebytky a deficity iba v obchode s tovarmi.

Dodala, že ak by sa zahrnuli digitálne služby, USA by pravdepodobne voči Európe vykazovali obchodný prebytok. „Je takmer zastarané rátať tovary a nerátať služby,“ konštatovala.

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa uvalila clá na dovoz ocele a hliníka z Európskej únie a uvažuje aj o clách na autá, nákladné vozidlá a automobilové dielce, čo by mohlo byť pre Nemecko bolestivé.