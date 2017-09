Merkelová deťom prezradila, kedy jej vypadol prvú zub a aké sú jej najobľúbenejšie zvieratá

BERLÍN 17. septembra (WebNoviny.sk) – Najobľúbenejšími zvieratami nemeckej kancelárky Angely Merkelovej sú ježko, slon a zajac.

Kancelárka to prezradila na tlačovej konferencii pre deti, ktorá sa konala v nedeľu v Berlíne a na ktorú prišlo viac ako 150 detí najrôznejšieho veku. Zatiaľ čo staršie ročníky sa Merkelovej pýtali na otázky typu globálne otepľovanie či jadrová energetika, menšie deti zaujímali prozaickejšie problémy.

Padla napríklad aj otázka, kedy Merkelovej vypadol prvý zub, iné dievčatko sa zaujímalo o to, čím by nemecká kancelárka chcela byť, keby nebola kancelárkou. Merkelová sa deťom zdôverila s tým, že by si aspoň na jeden deň chcela vyskúšať byť kozmonautkou.

Počas podujatia, ktorého trvanie sa oproti pôvodnému plánu dvojnásobne predĺžilo, Merkelová na seba prezradila okrem iného aj to, že jej najobľúbenejším jedlom sú špagety a kuracia polievka, najobľúbenejšou farbou je nevädzovo modrá a za najlepší moment svojho života považuje deň, keď stretla svojho druhého manžela, kvantového chemika Joachima Sauera.