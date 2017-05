Merkelová: My, Európania musíme skutočne vziať náš osud do vlastných rúk

MNÍCHOV 29. mája (WebNoviny.sk) – Nemecká spolková kancelárka Angela Merkelová na predvolebnom podujatí v Mníchove netajila sklamanie z priebehu summitu krajín G7 v talianskej Taormine.

“Časy, v ktorých sme sa mohli úplne spoľahnúť na iných, sú preč. To som zažila v ostatných dňoch. … A práve preto môžem iba povedať: My, Európania musíme skutočne vziať náš osud do našich vlastných rúk,” cituje tlačová agentúra DPA kancelárkine slová.

Podľa slov predsedníčky vládnej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) by sa tak malo prirodzene diať za priateľstva s USA a Veľkou Britániou a za dobrého susedstva s Ruskou federáciou a inými krajinami.

“Musíme však vedieť, že musíme bojovať za našu budúcnosť sami ako Európania, za náš osud,” podčiarkla Angela Merkelová.

Podľa nemeckých médií sa fiasko, ktoré hrozilo na summite krajín G7 v dôsledku konfrontačného kurzu amerického prezidenta Donalda Trumpa, podarilo odvrátiť na poslednú chvíľu.

Stanoviská účastníkov sa priblížili iba v otázke protekcionizmu v sfére obchodnej politiky, značné odlišnosti v názoroch pretrvali tak v otázkach ochrany ovzdušia, ako aj v prístupe k utečencom.

Angela Merkelová označila už skôr priebeh tejto vrcholnej schôdzky za “veľmi neuspokojivý”, a to s ohľadom na márne hľadanie konsenzu o uplatnení obsahu parížskej dohody o ochrane ovzdušia v praxi.