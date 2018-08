Merkelová odmieta ambicióznejšie ciele EÚ pri ochrane klímy a chce skôr naplniť tie existujúce

BERLÍN 27. augusta (WebNoviny.sk) – Nemecká kancelárka dôrazne odmietla návrh, aby si EÚ stanovila ambicióznejšie ciele pre znižovaní emisií do roku 2030. Európa sa namiesto toho potrebuje zamerať na plnenie už existujúcich cieľov, povedala v nedeľu.

EÚ si stanovila plán znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov o 40 % v porovnaní s úrovňou z roka 1990. Merkelová v rozhovore pre televíznu stanicu ARD reagovala na minulotýždňové vyjadrenie európskeho komisára pre oblasť klímy a energetiky Miguela Ariasa Ca?eta, ktorý vyhlásil, že únia by mala aktuálnu hranicu posunúť na 45 %. Nemecká kancelárka poznamenala, že takéto návrhy ju netešia a poukázala na to, že mnohé členské štáty neplnia existujúce klimatické ciele.

„Myslím, že by sme mali v prvom rade plniť ciele, ktoré sme si stanovili. Nemyslím si, že neustále určovanie nových cieľov má zmysel,“ zdôraznila kancelárka.