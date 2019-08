Merkelová privítala pokrok v súvislosti s napätím okolo Iránu, situáciu označila za veľký krok vpred

Nemecká kancelárka Angela Merkelová privítala pokrok v súvislosti s napätím okolo Iránu a jeho jadrového programu, ktorý priniesol summit G7 vo francúzskom Biarritzi. Situáciu označila za „veľký krok vpred“.

Prekvapivá návšteva Zarífa v Biarritzi

Podľa Merkelovej absolvovali lídri G7 v sobotu v noci konštruktívnu diskusiu o Iráne, po ktorej nasledovala v nedeľu prekvapivá návšteva iránskeho ministra zahraničných vecí Mohammada Džaváda Zarífa v Biarritzi.

Zaríf pricestoval do Biarritzu v nedeľu popoludní, pričom sa stretol s Macronom a ďalšími predstaviteľmi Francúzska, Nemecka a Veľkej Británie. Mesto opustil po päťhodinovej návšteve.

Veľký krok vpred

„Je to veľký krok vpred, keď nielenže nechceme, aby Irán vlastnil jadrové zbrane, ale chceme tiež dosiahnuť riešenie politickými prostriedkami,“ povedala Merkelová.

Na otázku, aký pokrok má presne na mysli a či je americký prezident Donald Trump pripravený na akýkoľvek krok smerom k zmierneniu sankcií voči Iránu, kancelárka uviedla, že momentálne sa k tomu nemôže vyjadriť.

„Je tu teraz atmosféra, v ktorej sú rozhovory vítané, rozhovory medzi Európanmi a Iránom, zvlášť Francúzskom a Iránom, sú vítané. Deje sa to v koordinácii so Spojenými štátmi, a už to je veľa,“ uzavrela Merkelová.