Merkelová a Seehofer sú stále v rozpore, riešenie malo poskytnúť ich „krízové rokovanie“

BERLÍN 2. júla (WebNoviny.sk) – V Nemecku sa stále viac dramatizuje koaličný spor medzi Kresťanskodemokratickou úniou (CDU) kancelárky Angely Merkelovej a ministrom vnútra Horstom Seehoferom.

Ten vedie Kresťanskosociálnu úniu Bavorska (CSU), menšiu stranu dvojbloku CDU/CSU, no už niekoľko mesiacov na Merkelovú bez prestania útočí a bez konzultácie s ostatnými partnermi z vlády vydáva jedno ostré stanovisko za druhým k téme imigrácie.

V pondelok Seehofer a ďalší predstavitelia vedenia jeho CSU pricestovali za Merkelovou do Berlína na „krízové rokovanie“, v rámci ktorého by sa obe strany mali pokúsiť obrúsiť hrany vzájomného sporu.

„Nenechám sa vyhodiť kancelárkou“

Seehofer ani nikto ďalší z vedenia CSU nechceli pri príchode na stretnutie situáciu nijako komentovať a prítomným novinárom nepovedali ani slovo. Aj doterajšie Seehoferove vyjadrenia boli nejednoznačné a nie je z nich zrejmé, s akým úmyslom do Berlína prichádza. Ešte v nedeľu na rokovaní vedenia svojej CSU v Mníchove vyhlásil, že situácia je neriešiteľná a ponúkol svoju rezignáciu na post ministra vnútra.

Zároveň však súhlasil s účasťou na už dávnejšie dohodnutom rokovaní s Merkelovou. Akoby situácia nebola už dosť chaotická, pre nemecký denník Süddeutsche Zeitung Seehofer medzitým vyhlásil, že sa nenechá Merkelovou odstrániť zo svojho postu.

„Nenechám sa vyhodiť kancelárkou, ktorá je kancelárkou len a len vďaka mne,“ vyhlásil a myslel to zrejme tak, že bez volebných ziskov jeho CSU by súčasná koalícia nemala väčšinu.

Odlišné názory

Ústrednou témou sporu medzi nemeckými koaličnými partnermi je to, že Seehofer chce otáčať migrantov, ktorí o azyl požiadali v iných krajinách Európskej únie, už na nemeckých hraniciach.

Podľa Merkelovej by ale takéto jednostranné kroky viedli k zatvoreniu hraníc so susednými krajinami a v konečnom dôsledku k znefunkčneniu voľného pohybu osôb v rámci EÚ.

„Chcem, aby Európa ostala jednotná. To je dôvod, prečo je spoločný európsky prístup pre mňa taký dôležitý,“ povedala v nedeľu Merkelová. Seehoferovi preto navrhla zriadenie špeciálnych centier pre rýchle vybavovanie utečencov na nemeckých hraniciach a uzatvorenie dohôd o ich vracaní do krajín, kde boli pôvodne registrovaní, so susednými štátmi.

„To má rovnaký efekt ako to, čo žiada CSU. To je môj osobný názor. CSU o tom prirodzene musí rozhodnúť sama,“ povedala kancelárka.