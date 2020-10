Merkelová v predvečer 30. výročia zjednotenia Nemecka porovnáva pandémiu so životom v komunistickej NDR

Nemecká kancelárka Angela Merkelová v piatok vyhlásila, že drastické obmedzenia pohybu obyvateľstva zo začiatku tohto kalendárneho roka v dôsledku pandémie koronavírusu v nej vyvolali spomienky na život vo východnom Nemecku.

V predvečer 30. výročia zjednotenia komunistickej Nemeckej demokratickej republiky (NDR) s kapitalistickou Nemeckou spolkovou republikou (NSR) povedala, že si bola vedomá obetí, ktoré od Nemcov požadovala, keď krajina v marci pristúpila k tzv. lockdownu.

Vážne obmedzenia

„Keď som ľuďom musela povedať, že po ulici môžu ísť vedľa seba iba osoby z jednej domácnosti alebo sa môžu prechádzať iba vo dvojici, že sa nemôžu konať žiadne udalosti a deti nemôžu navštevovať svojich rodičov v domovoch pre seniorov, boli to vážne obmedzenia,“ poznamenala.

Dcéra farára, ktorá vyrastala za železnou oponou v NDR podotkla, že si v začiatkoch pandémie mnohokrát spomenula na svoje detstvo a mladosť. „Moje prostredie ma formovalo,“ doplnila a pripomenula „túžbu po slobode počas života v NDR“.

Úžasná skúsenosť

Ešte ako mladá žena odmietla ponuku informovať tamojšiu tajnú políciu Stasi a skonštatovala, že skúsenosti získané v bývalom východnom Nemecku ju pripravili aj na ťažké časy. „Naučili sme sa improvizovať a vždy sme si dokázali poradiť aj napriek mnohým nedostatkom. Aj toto sú dnes užitočné schopnosti,“ dodala 66-ročná politička.

Pád Berlínskeho múru, ku ktorému došlo 9. novembra 1989, pripravil pôdu pre formálne zjednotenie Nemecka. To spečatili 3. októbra 1990.

„Až do pádu múru som si nikdy nemyslela, že k zjednoteniu Nemecka dôjde za môjho života. Keď sa to stalo skutočnosťou, bola to úžasná skúsenosť, ktorá ma naučila, že zmena môže byť dobrá a zmena k lepšiemu je možná,“ skonštatovala Merkelová, ktorá na budúci rok ukončí pôsobenie v súčasnej funkcii kancelárky. Tú zastáva od roku 2005.