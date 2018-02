Merkelovej CDU s prehľadom schválila koaličnú zmluvu s SPD

BERLÍN 26. februára (WebNoviny.sk) – Kresťanskodemokratická únia Nemecka (CDU) kancelárky Angely Merkelovej v pondelok s prehľadom schválila koaličnú zmluvu a vstup strany do vládnej koalície so Sociálnodemokratickou stranou Nemecka (SPD).

Merkelovej prekvapivý ťah so Spahnom

Z celkového počtu viac ako tisíc delegátov pondelňajšieho kongresu CDU v Berlíne hlasovalo proti koaličnej zmluve len 27 najväčších Merkelovej kritikov z tvrdého jadra straníckych konzervatívcov. Tých umiernenejších kritikov sa Merkelovej podarilo presvedčiť okrem iného aj nomináciou Jensa Spahna, svojho vnútrostraníckeho rivala, na post ministra zdravotníctva.

Merkelovej prekvapivý ťah so Spahnom, ktorý by chcel viesť CDU viac napravo, si analytici vysvetľujú práve ako jej snahu mať svojho kritika pod kontrolou tým, že si ho udrží vo svojej blízkosti, prípadne tiež ako pokus CDU osloviť voličov, ktorým sa strana pod Merkelovej vedením zdá príliš stredová.

Ostrý spor medzi sociálnymi demokratmi

Kresťansko-sociálna únia Bavorska (CSU), ktorá je druhou stranou dvojbloku CDU/CSU, už koaličnú zmluvu schválila, s napätím sa však čaká najmä na to, ako sa zachová SPD. Tá si dáva koaličnú zmluvu schváliť v hlasovaní medzi všetkými svojimi 463 723 členmi, pričom výsledok vnútrostraníckeho hlasovania sa očakáva až 4. marca.

Medzi sociálnymi demokratmi pritom prebieha ostrý spor o to, či strana vôbec má vstúpiť do koalície. Proti členstvu strany vo vláde je najmä jej ľavicové krídlo a najaktívnejším odporcom je stranícka mládežnícka organizácia. Tá dokonca začala organizovať masový expresný nábor nových členov, ktorých pri vstupe do strany rovno nabádala, aby hlasovali proti jej budúcemu členstvu v koalícii s CDU/CSU.