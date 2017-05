Merkelovej popularita stúpa, má reálne šance na úspech vo voľbách

BERLÍN 19. mája (WebNoviny.sk) – Po prvý raz od jari 2015, teda od obdobia tesne predchádzajúcemu prehĺbeniu migračnej krízy, je najobľúbenejšou osobnosťou na nemeckej politickej scéne spolková kancelárka Angela Merkelová.

Vyplýva to z výsledkov reprezentačného prieskumu verejnej mienky pre druhý program nemeckej verejnoprávnej televízie ZDF, ktoré zverejnili dnes v spolkovej republike.

Klesajúca popularita u Schulza

Respondenti mohli v tomto prieskume hodnotiť každého z politikov známkami od -5 do +5, pričom Merkelová získala priemerné hodnotenie 2,2, čo jej stačilo na prvenstvo. U Merkelovej vyzývateľa, volebného lídra Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Martina Schulza pokračuje klesajúci trend popularity, čo naznačuje i fakt, že po prvenstve vo februári a piatom mieste v aprílovom rebríčku klesol teraz už na 7. miesto.

Z rovnakého prieskumu súčasne vyplýva, že ak by Nemci volili nový parlament teraz v nedeľu, strany únie CDU/CSU by získali 38 percent hlasov, čo je o jeden percentuálny bod viac ako v druhej polovici apríla a čo priveľmi nezaostáva za ich ziskom v ostatných celoštátnych voľbách z roku 2013 (41,5 percenta). Postavenie si neposilnili sociálni demokrati z SPD, ktorí stratili dva percentuálne body, avšak ich predpokladaný zisk 27 percent je vyšší v porovnaní so ziskom spred štyroch rokov (25,7 percenta).

Najlepší výsledok pre FDP

Z výsledkov prieskumu ďalej vyplýva, že opozičná strana Ľavica môže rátať takmer stabilne s podporou deviatich percent voličov, že Alternatíva pre Nemecko (AfD) si o jeden percentuálny bod pohoršila a získala by aktuálne sedem percent hlasov a že Zelení by po rovnakom poklese preferencií získali takisto sedem percent hlasov.

Najlepší výsledok od roku 2010 zaznamenali liberáli z FDP, ktorí pred štyrmi rokmi prišli o zastúpenie v Spolkovom sneme (Bundestagu), v súčasnosti si však polepšili o ďalšie dva percentuálne body a môžu rátať s podporou ôsmich percent populácie.