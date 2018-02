Merkelovej vládu tvoria najmä ženy, sociálni demokrati uvažujú o nevstúpení do koalície

BERLÍN 25. februára (WebNoviny.sk) – Nemecká kancelárka Angela Merkelová v nedeľu predstavila ministrov – presnejšie, najmä ministerky – svojej budúcej vlády, ktorí a ktoré v nej budú reprezentovať jej Kresťanskodemokratickú úniu Nemecka (CDU).

Snaha o oslovenie voličov

Najväčšou otázkou, ktorú riešili v posledných dňoch nemecké médiá bolo, či Merkelová nakoniec nominuje svojho vnútrostraníckeho kritika Jensa Spahna, ktorý by chcel viesť CDU viac napravo. Merkelová ho nakoniec nominovala, pridelila mu ministerstvo zdravotníctva.

Merkelovej ťah so Spahnom si analytici vysvetľujú buď ako jej snahu mať svojho kritika pod kontrolou tým, že si ho udrží vo svojej blízkosti, prípadne tiež ako snahu CDU osloviť voličov, ktorým sa strana pod Merkelovej vedením zdá príliš stredová.

Post ministerky obrany by si mala podľa Merkelovej nominácie udržať Ursula von der Leyen, ministerkou školstva sa má stať Anja Karliczek a ministerkou poľnohospodárstva Julia Klöckner. Ďalším nováčikom vo vláde bude Helge Braun, ktorého Merkelová nominovala na post šéfa kancelárie vlády.

Ostrý spor

Zloženie ministrov a tiež koaličnú zmluvu so Sociálnodemokratickou stranou Nemecka (SPD) bude musieť ešte schváliť pondelňajší kongres CDU.

Kresťansko-sociálna únia Bavorska (CSU), ktorá je druhou stranou dvojbloku CDU/CSU, už koaličnú zmluvu schválila, s napätím sa však čaká najmä na to, ako sa zachová SPD. Tá si dáva koaličnú zmluvu schváliť v hlasovaní medzi všetkými svojimi 463 723 členmi, pričom výsledok vnútrostraníckeho hlasovania sa očakáva až 4. marca.

Medzi sociálnymi demokratmi pritom prebieha ostrý spor o to, či strana vôbec má vstúpiť do koalície. Proti členstvu strany vo vláde je najmä jej ľavicové krídlo a najaktívnejším odporcom je stranícka mládežnícka organizácia. Tá dokonca začala organizovať masový expresný nábor nových členov, ktorých pri vstupe do strany rovno nabádala, aby hlasovali proti jej budúcemu členstvu v koalícii s CDU/CSU.