Mešár začal v kanadskej OHL skvelo a chce byť lídrom Kitcheneru. Teraz sa však jemu ani tímu nedarí

Slovenský hokejový útočník Filip Mešár mal raketový štart do sezóny 2022/2023, v tíme Kitchener Rangers z kanadskej juniorskej OHL zbieral v priemere viac ako dva body na zápas.

V prvých troch dueloch zaznamenal tri góly a štyri asistencie, no v ďalších jedenástich si pripísal tri presné zásahy a šesť prihrávok.

Kitchener je posledný

Kitcheneru sa nedarí a patrí mu posledné miesto v Západnej konferencii, čo chce Mešár svojimi výkonmi zmeniť.

„V úvode sezóny som hral lepšie ako teraz. Nehráme veľmi dobre ani ako tím a myslím si, že práve preto nemám toľko bodov, koľko by som chcel. Chcem byť líder tohto tímu. Prišiel som sem, aby som pomohol tímu aj sebe. Myslím si, že tu máme veľa talentovaných hráčov a stále môžeme niečo dokázať,“ povedal 18-ročný útočník pre The Record.

Má na čom pracovať

Klub Montreal Canadiens zo zámorskej NHL ho v júli draftoval z 26. miesta, no poslal ho do „juniorky“, aby si tam zvykol na severoamerický hokej.

Podľa trénera Kitcheneru má Mešár stále na čom pracovať. „Musí tvoriť hru a rozhodovať sa na ľade rýchlejšie. Musí sa tiež skôr uvoľniť od súperových obrancov. Myslím si, že v držaní puku sa zlepšuje, ale najdôležitejšie je zbierať body a strieľať góly. Myslím si, že sa do toho pomaly dostáva. Hrávajú proti nemu najlepší obrancovia aj útočníci súperov. Komplikuje im život a tak by to aj malo byť. Musí sa dostať do streleckých pozícií a spoluhráči ho v nich musia nachádzať,“ uviedol Chris Dennis.