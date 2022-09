Mešárov Montreal Canadiens podľahol na turnaji Prospects Challenge New Jersey Devils, Slafkovský nenastúpil (video)

Slovenskí hokejisti Filip Mešár a Šimon Nemec sa v piatok stretli vo vzájomnom súboji na turnaji Prospects Challenge v americkom Buffale. Mešár skóroval aj v druhom zápase v drese Montrealu Canadiens, ale „Habs“ podľahli New Jersey Devils 3:4 po predĺžení. Nemec zaznamenal v dueli dve asistencie a prihrával aj na víťazný gól. Juraj Slafkovský tentoraz za kanadský tím nenastúpil.

Náročný zápas pre Nemca

„Necítil som sa dobre, lebo to bol môj prvý zápas po troch mesiacoch. Bolo to náročné, prvá tretina bola z mojej stany zlá, ale v druhej a tretej už to bolo lepšie. Všetci hrali v zápase naplno a na tomto užšom klzisku to bolo pre mňa ťažšie. Musím rýchlejšie prihrávať a vlastne všetko robiť rýchlejšie. Necítim však žiaden tlak a snažím sa len užiť si turnaj,“ uviedla tohtoročná draftová dvojka vo videu na klubovom webe „diablov“. Nemec bol súčasťou druhého obranného páru New Jersey.

Mešár ešte pred stretnutím novinárom povedal, že so Slafkovským si na ľade dobre rozumejú a že by chceli spolu produkovať ešte viac gólov. Vyzdvihol tiež kvality svojho krajana Nemca. „Je naozaj dobrý obranca a má skvelé hokejové inštinkty, to je jeho najväčšia prednosť. Nie je však najlepší korčuliar, takže to je moja výhoda v súboji s ním. Je tiež silný v presilovkách a dáva dobré krížne prihrávky,“ uviedol odchovanec HK Poprad, ktorý bol aj v druhom dueli na turnaji centrom prvej útočnej formácie Montrealu.

Kňažko nebodoval

Obranca Samuel Kňažko absolvoval druhé stretnutie v drese Columbusu Blue Jackets na turnaji v Traverse City, no tentoraz nebodoval a jeho tím prehral s Detroitom Red Wings 2:5. Miloš Kelemen hral v treťom útoku Arizony Coyotes pri prehre 2:3 s Vegas Golden Knights na turnaji Rookie Faceoff v San Jose, útočník Pavol Regenda si zahral za Anaheim Ducks v dueli proti San Jose Sharks (2:3 po predĺžení).

Útočník Maxim Čajkovič nastúpil za Tampu Bay Lightning v zápase proti Nashville Predators (2:5) na turnaji Prospect Showcase v americkom Raleigh. Adam Sýkora hral v prvom útoku New Yorku Rangers pri prehre s Philadelphiou Flyers (1:2 po predĺžení), Servác Petrovský sa ako center tretieho útoku Minnesoty Wild tešil z triumfu nad Chicagom Blackhawks (5:2).