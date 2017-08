Mesežnikov: Ak chce SNS ostať vo vláde, nič iné ako prijať návrh Fica jej neostáva

BRATISLAVA 16. augusta (WebNoviny.sk) – Ak chce strana SNS zostať vo vláde, neostáva jej nič iné, ako prijať návrh premiéra Roberta Fica, že minister školstva Peter Plavčan (nominant SNS) by mal skončiť vo funkcii. Pre agentúru SITA to v stredu v súvislosti so situáciou vo vládnej koalícii povedal slovenský politický analytik Grigorij Mesežnikov.

Fico vo vyhlásení počas rokovania vlády požiadal predsedu SNS Andreja Danka, aby predložil návrh na nového ministra školstva, a to v čo najkratšom čase. Podľa Mesežnikova odvolaním Plavčana premiér iba potvrdil, že v pozadí koaličnej krízy bola snaha SNS nejakým spôsobom vykorčuľovať z tohto škandálu.

„Celé to bolo o ministrovi školstva Petrovi Plavčanovi,“ poznamenal analytik a spomenul, že Fico necháva priestor pre SNS tým, že im nezobral rezort. „Keby im zobral rezort, bolo by to oveľa horšie, pre SNS by bolo ťažšie rozhodnúť, čo v tejto situácii,” doplnil Mesežnikov.

Podľa Fica udalosti, ktoré sa stali na ministerstve školstva, vyvolávajú pochybnosti v očiach verejnosti, či to vláda myslí s bojom proti netransparentnému a korupčnému správaniu vážne. “Žiadna zo strán vládnej koalície si nemôže dovoliť takto hazardovať s dôverou verejnosti,” vyhlásil Fico.