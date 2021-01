Mesežnikov: Demonštrovať v Rusku je veľká občianska odvaha. Putin má pri zbrani milióny lojálnych

Zadržanie Alexeja Navaľného, v súčasnosti najznámejšieho kritika ruského prezidenta Vladimira Putina, vyvolalo vlnu protestov vo viacerých mestách Ruska. V nedeľu protiputinovská demonštrácia uzavrela v Moskve metrá, ulice v centre aj obchody.

Úrady ju nepovolili a vopred sa vyhrážali zatýkaním jej účastníkov. Doteraz polícia v súvislosti s protestami zadržala zhruba 4 000 ľudí. Medzi nimi boli aj Navaľného spolupracovníci Ľubov Sobolová, Anastasia Vasilievová z Aliancie lekárov či jeho brat Oleg Navaľnyj.

Politológ a spoluzakladateľ Inštitútu pre verejné otázky Grigorij Mesežnikov nevidí veľkú nádej na pozitívnu zmenu, ktorú by takéto zhromaždenia priniesli. Ako povedal v rozhovore pre Webnoviny.sk, predstavitelia súčasného režimu sú schopní na zachovanie svojej moci siahnuť po najbrutálnejších metódach.

Vo štvrtok bolo Navaľnému zamietnuté odvolanie voči vzatiu do väzby, do ktorej sa dostal po návrate do Ruska. Prečo sa vôbec vracal?

Pretože je to občan, ktorý vníma svoje postavenie ako misiu. Je to človek, ktorý získal autoritu medzi ruskou verejnosťou. Pustil sa do súboja so štátom, ktorý ho chcel umŕtviť, zabiť. Je to preukázateľné. Je to človek, ktorý už, ak sa nemýlim, viac ako desať rokov je popredným predstaviteľom ruských opozičných síl a dnes je stelesnením odporu voči brutalite toho režimu, ktorý sa momentálne v Rusku sformoval.

Vrátil sa preto, lebo nechcel zostať v postavení menej významného emigranta, keďže, opakujem, to vníma ako misiu. A postupuje mimochodom v súlade so zákonom. Veď ruský štát sa voči nemu dopustil zločinu. A dodávam, že ten pokus bol s použitím chemickej bojovej látky, čo je teda ďalší medzinárodný zločin. No a to čo sa odohráva po jeho návrate je príklad absolútneho bezprávia.

Prečo je jeho osoba pre ruský režim taká nebezpečná?

Pretože je to človek, ktorý je schopný mobilizovať ľudí, ktorý získal autoritu, ktorý neskrýva svoje zámer odstrániť režim, a to v rámci zákona. Navaľný myslím pred piatimi rokmi kandidoval v moskovských komunálnych voľbách. Vtedy, samozrejme, voľby boli tiež sfalšované, ale ukázalo sa, že je schopný zaktivizovať a zmobilizovať milióny voličov v Moskve. Pritom nemal prakticky žiadny alebo veľmi slabý prístup k médiám, teda okrem toho svojho zdroja.

A čo jeho upozorňovanie na korupciu v Rusku?

On v podstate robí spolu so svojim tímom takú investigatívnu prácu, ktorá demaskuje skorumpovaný charakter ruského režimu. A to, samozrejme, ľudia sledujú a zvyšuje to jeho viditeľnosť a popularitu. Napríklad jeho posledný dokument o Putinovom sídle malo 101 miliónov pozretí, pričom z toho nejakých 62 percent sú diváci priamo v Rusku. To znamená, že už väčšia časť dospelej populácie Ruska ten film videla.

Ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj v lietadle z Berlína do Moskvy. Foto: SITA/AP

Aký je podľa vás Putinov postoj k nemu?

Putin ho považuje za osobné nebezpečenstvo pre svoju moc. Existuje u neho reálny strach, že Navaľny je jeho silný konkurent. Je to neuveriteľné, ak si uvedomíme, že prezident má prakticky celú moc v krajine. Môže nariadiť čokoľvek, teda aj v súvislosti s Navaľnym, napríklad aj zmeniť miesto pristátia lietadla. Môže zmobilizovať všetky represívne zložky na potlačenie manifestácie na podporu Navaľného alebo zmanipulovať súdy.

Rusi napríklad chystajú súdny proces, kde obvinia Navaľného z toho, že ukradol všetky peniaze, ktoré získala jeho nadácia, čo je, samozrejme, nezmysel. Známe to bolo ešte pred návratom Navaľného, ktoré chceli takto zastrašiť.

Ísť dnes na manifestáciu znamená reálne riziko, že vás nielen zbijú, ale že sa dostanete aj do väzenia.

Aké sú šance, že sa Navaľnyj z vezenia skutočne dostane?

Podľa mňa veľmi malé. V pondelok tam má cestovať šéf diplomacie Európskej únie (EÚ) Josep Borrell, ale priznám sa, nechápem, načo tam ide. Nemyslím si, že môže toho veľa vyjednať.