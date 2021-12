Mesežnikov: Hlasovanie hnutia Sme rodina proti spoločným koaličným rozhodnutiam neveští nič dobré

Treba sa zamyslieť, čo táto štvorkoalícia predstavuje a čo ju spája. Prečo je tolerovaný partner Sme rodina, ktorý s koalíciou nie je stotožnený, a ako je možné, že využíva výhody prameniace z členstva v koalícii a zároveň ju nepodporuje v kľúčových veciach.

Koalícii pomohli nezaradení

Pre agentúru SITA sa takto vyjadril politológ Grigorij Mesežnikov, keď reagoval na utorkové schvaľovanie dvoch reformných zákonov v parlamente, ktoré sa týkali nemocníc a národných parkov. Zákony prešli tesnou väčšinou bez hlasov poslancov vládneho hnutia Sme rodina.

„Ak máme koalíciu, súčasťou ktorej je strana, ktorá nesúhlasí so spoločnými rozhodnutiami, dokonca hlasuje proti, nič dobrého to neveští. Zvyšok koalície môže teraz oslavovať, lebo to vyšlo,“ povedal Mesežnikov.