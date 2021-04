Mesežnikov: Matovič stále nedohral svoju rolu, prezidentka Čaputová musela zohľadniť politickú realitu

Prezidentka Zuzana Čaputová musela pri menovaní Igora Matoviča (OĽaNO) do funkcie ministra financií zohľadniť politickú realitu. Pre agentúru SITA to povedal politológ a prezident Inštitútu pre verejné otázky (IVO) Grigorij Mesežnikov.

O jeho nominácii si myslí, že bola politická. Jeho nevymenovaním by podľa neho padla dohoda o tom, že by pokračovala štvorkoalícia a po rekonštrukcii by sa vrátili všetci členovia vlády s výnimkou ministra práce, a samozrejme, nový by musel byť minister zdravotníctva.

Matovič sa pohral so slovíčkami

Mesežnikov poukázal na to, že pôvodná predstava bola taká, že predseda vlády rezignuje a z kabinetu odíde. „On to zmenil. Pohral sa so slovíčkami a rozhodol, že ostane vo vláde. Bez akceptovania jeho nominácie by dohoda padla,” doplnil.

Podotkol, že ak prezidentka mala výhrady voči nejakému nominantovi, tak otvorene povedala, že jej prekážajú odborné či politické predpoklady. V prípade Matoviča by to podľa politológa neprešlo, keďže je to líder hnutia a zastával aj funkciu premiéra. Podľa neho prezidentka nebola nastavená na to, že by ho nevymenovala. „Postupovala tak, ako to okolnosti dovoľovali,” myslí si.

Podľa politológa teraz „vstupujeme do ďalšej existencie štvorkoalície.” Priblížil, že ruská vakcína Sputnik V otvára otázky, nakoľko je udržateľná. „Matovič stále nedohral svoju rolu predsedu vlády. Jeho snaha byť veľmi aktívny v iných rezortoch, nielen v tom, ktorý vedie, bude asi vytvárať problémy,” dodal Mesežnikov s tým, že osobné nasadenie Matoviča v tejto téme je veľmi silné.

Vládna kríza paralyzovala politickú scénu

Minister financií a expremiér bol vo štvrtok 8. apríla v Moskve rokovať o vakcíne Sputnik. Dnes bude na tlačovej konferencii informovať o výsledkoch.

Prezidentka Zuzana Čaputová riešila menovanie každého jedného ministra. Povedala to vo štvrtok 8. apríla v diskusnej relácii televízie Joj Na hrane. Podľa nej bola nominácia Igora Matoviča (OĽaNO) na post ministra financií politickou nomináciou a stavebným kameňom koaličnej dohody.

Dodala, že jeho nevymenovanie by znamenalo zrútenie koaličnej dohody a pravdepodobne by pokračovala vládna kríza. Podotkla, že vládna koalícia má v parlamente ústavnú väčšinu. Pripomenula, že vládna kríza okrem iného paralyzovala aj chod vlády či Národnej rady SR (NR SR).