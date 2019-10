Mesežnikov: Moratórium obmedzuje právo občana a jeho návrh na predĺženie je škandál

Súčasná legislatíva týkajúca sa volebnej kampane je podľa politológa Grigorija Mesežnikova zlá, najmä pokiaľ ide o úpravu moratória na zverejňovanie prieskumov volebných preferencií. Tvrdí, že moratórium obmedzuje právo občana na informácie. Parlament sa bude na aktuálnej schôdzi zaoberať návrhom, aby sa moratórium na zverejňovanie prieskumov predĺžilo z dnešných dvoch týždňov na 50 dní. Mesežnikov túto snahu považuje za škandál a stanovisko by podľa neho mala zaujať aj Európska únia. O tom, že by sa malo moratórium predĺžiť, hovoril ako prvý predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko. Zdôvodnil to tým, že prieskumy sa na Slovensku kupujú.

Volič nemá informácie o sile strán

„Otázka je, či budú vôbec voľby slobodné a spravodlivé, keď volič nemá informácie o sile strán,“ povedal Mesežnikov pre agentúru SITA s tým, že volič potrebuje zvážiť, koho bude voliť. „V online priestore sa politická reklama aj tak nedá obmedziť,“ uviedol a dodal, že moratórium by úplne zrušil.

„Túto snahu obmedziť právo občanov na informácie s tým, že politické strany budú mať prieskumy k dispozícií, považujem za politické darebáctvo a pohŕdanie občanmi. Oni ich budú mať a občan nie, lebo občan môže byť podľa nich objektom manipulácie,“ povedal politológ.

Člen Medzinárodného tlačového inštitútu (IPI) a Tlačovo-digitálnej rady SR Pavol Múdry považuje návrh na predlžovanie moratória za smiešny. Pýta sa, ako chcú zakázať zverejňovanie prieskumov na sociálnych sieťach.

„Považujem to za nedomyslený ťah. Prečo chcú zatajovať informácie pred voličom? Nemyslím si, že sa či už rozhodnutý alebo nerozhodnutý volič rozhoduje posledných 24 hodín pred voľbami,“ povedal pre agentúru SITA.

Slováci neradi čítajú volebné programy

Voľby do Národnej rady SR by mali byť 29. februára 2020. Oficiálne sa volebná kampaň začína dňom zverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov. Múdry hovorí, že každá kampaň politických strán sa začína hneď po každých voľbách. „Druhá stránka veci je, ako na to reagujú médiá. Či to berú ako kampaň, alebo súčasť politického boja. Z 30 ročnej histórie Slovenska vieme, že sa kampaňuje neustále, nikto to nesleduje a nikto to netrestá,“ povedal Múdry pre agentúru SITA s tým, že v kampani je dôležitý politický marketing.

„Je známe, že Slováci neradi čítajú volebné programy. Veľa významných svetových politikoch je produktom marketingu. Stačí sa pozrieť na USA či Francúzsko. Marketing vládne a ovláda aj sociálne siete,“ dodal.

Podľa Mesežnikova sa predvolebná kampaň k nadchádzajúcim parlamentným voľbám ešte nezačala. „Reálne sa kampaň nezačala, strany oslovujú voličov vďaka svojim posolstvám. V prípade nových strán je možno vidieť zoznamovaciu kampaň – strany Za ľudí, Dobrá voľba či Vlasť rozmiestňujú bilbordy,“ povedal Mesežnikov s tým, že skôr ide o snahu prezentovať sa. Ministerstvo vnútra pre agentúru SITA uviedlo, že nemá vedomosť o tom, že by bol porušený zákon o volebnej kampani.