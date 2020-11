Messi by mal kariéru uzavrieť v FC Barcelona, kouč Guardiola popiera jeho prestup do ManCity

Mnoho zdrojov hovorí o hotovej veci, futbalový tréner Josep Guardiola z anglického klubu Manchester City všetko poprel. Ide o prestup argentínskeho futbalistu Lionela Messiho do organizácie City v lete 2021.

Guardiola údajne predĺžil zmluvu s týmto klubom do leta 2023 kvôli tomu, že od nasledujúcej sezóny by mohol spolupracovať s niekdajším hviezdnym zverencom.

Messimu končí zmluva

Ich cesty sa skrížili v rokoch 2008 – 2012 v FC Barcelona. A práve odtiaľ by mal Messi odísť do Anglicka.

Argentínčan chcel opustiť katalánsky veľkoklub už v lete 2020, napokon však v tíme zotrval. Po skončení aktuálnej sezóny však skončí platnosť zmluvy medzi ním a FC Barcelona.

Guardiola však nepovažuje Messiho odchod zo Španielska za reálny. „Leo Messi je hráč Barcelony. Ja tomuto klubu vďačím za veľa, od výchovy v akadémii až po šancu na trénerskom poste. Podľa mňa by mal Messi kariéru uzavrieť v FC Barcelona,“ povedal Guardiola.

Pootvorené zadné dvierka

„Takto by som si to prial ja. Možno už tisíckrát som to aj povedal – ako fanúšik FC Barcelona si želám, aby Leo skončil práve tam,“ zdupľoval kouč Manchestru City.

Nestalo sa to prvýkrát, čo Guardiola zmietol zo stola dohady o obnovení spolupráce medzi ním a Messim. Zadné dvierka si však tentokrát nechal pootvorené.

„Jeho zmluva je v poslednom roku platnosti. Neviem, čo sa deje v Leovej mysli. Práve teraz je v FC Barcelona. Prestupový trh bude otvorený v júni alebo júli. V našom klube máme isté ciele v tomto smere. Tie by sme radi naplnili a zameriavame sa len na ne. Viac nemôžem povedať,“ dodal.