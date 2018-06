Messi cíti zodpovednosť za penaltové zlyhanie na MS vo futbale, jeho tím však nestráca ambície

MOSKVA 17. júna (WebNoviny.sk) – Zatiaľ čo v piatok v Soči Portugalčan Cristiano Ronaldo hetrikom a gestami spokojnosti proti Španielom (3:3) bavil futbalový svet, Lionel Messi o deň neskôr s nahnevaným výrazom tváre opúšťal trávnik v Moskve po úvodnom vystúpení Argentíny na majstrovstvách sveta v Rusku.

Jeden z najlepších hráčov posledného štvrťstoročia ba i celej futbalovej histórie si uvedomoval, že ním nepremenený pokutový kop obral jeho mužstvo o možné tri body v súboji s Islandom (1:1).

„Bolí ma to veľmi, lebo to bol zrejme rozhodujúci rozdiel v zápase. Cítim zodpovednosť, lebo ja som akoby odkopol tri body. Nie je pochýb o tom, že ak by som premenil pokutový kop, zmenila by sa tvár stretnutia,“ uviedol Lionel Messi pre argentínske médiá, čo prebralo aj ESPN.

Splnený brankársky sen

Messi v 64. min nie dobre umiestnenou strelou nechal vyniknúť Hannesa Thóra Halldórssona, ktorý si ako 34-ročný splnil brankársky sen – chytil penaltu v dôležitom zápase veľkej hviezde svetového futbalu. Argentína však stále mala dostatok času na strelenie víťazného gólu, ibaže až príliš sa spoliehala na Messiho.

Ten sa síce snažil kolmicami dopredu a rýchlym odovzdávaním lopty s častou zmenou miesta kopírovať úspešný model z barcelonského prostredia, ale v argentínskom tíme to v sobotu nefungovalo tak, aby z toho bolo nebezpečné zakončenie.

Juhoameričania mali až 26 streleckých pokusov, ale 10 z nich zablokovala tvrdá islandská obrana a 9 striel skončilo mimo bránky. Sám Messi sa prezentoval 11 strelami, z toho 3 na bránku s nulovým efektom.

„Poctivo sme sa snažili nájsť nejaký priestor v zahustenom obrannom priestore Islanďanov, ale nepodarilo sa nám to. Remíza nie je dobrá, ale neprehrali sme a ani nestratili naše ambície na týchto majstrovstvách sveta. Budeme pokračovať s rovnakou túžbou a dívať sa dopredu. Máme niekoľko dní, aby sme sa dobre pripravili na najbližší zápas,“ povedal Lionel Messi.

„Bezzubý“ výkon

Fanúšikovia aj viaceré svetové médiá jeho „bezzubý“ výkon začali porovnávať s hetrikom Ronalda a tým, že portugalský bod proti Španielsku má oveľa vyššiu hodnotu ako ten argentínsky v dueli s Islandom.

„Vždy sa treba dívať na okolnosti, fázu turnaja a mnohé ďalšie vplyvy. Ronaldo proti Španielom štyrikrát vystrelil a boli z toho tri góly. Jeden však padol z jedenástky a ďalší bol darovaný brankárom De Geom. Lenže ten istý Ronaldo pred dvoma rokmi na európskom šampionáte rovnako nenašiel recept na Island ako teraz Messi. Tiež to bol vstup Portugalska do turnaja a tiež sa to skončilo 1:1,“ porovnáva web ESPN.

Silné individuality

Na doplnenie treba dodať, že Ronaldo mal vtedy takmer rekordný počet desať streleckých pokusov a gól z toho nebol. A po zápase frustrovaný novinárom hovoril o islandskom zaparkovanom autobuse a prílišnom šťastí súpera. Napokon sa Portugalsko stalo majstrom Európy a k titulu mu možno pomohlo aj tímové nakopnutie po „nezaslúženej“ úvodnej remíze proti nováčikovi ME.

„Otvorene priznávame, že vieme, aké sú naše schopnosti a podľa toho sa na trávniku aj riadime. Tušíme, že proti tímom so silnými individualitami ako je Argentína, nemôžeme hrať otvorenú partiu. merať si sily jeden na jedného a naháňať hráčov súpera okolo celého ihriska. Nemusíte sa ma pýtať, ako by sa potom skončil takýto zápas,“ povedal na objasnenie tréner islandského tímu Heimir Hallgrímsson.

Tieto jeho slová platili pred dvoma rokmi proti Portugalsku ako aj aktuálne proti Argentíne. „Musíme vychádzať z toho, čo vieme a na čo máme. Len tak môžeme byť úspešní proti kvalitným súperom,“ dodal Hallgrímsson.

