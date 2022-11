Messi označil prehru so Saudskou Arábiou za tvrdú ranu, fanúšikom Argentíny adresoval prosebný odkaz

Argentínska futbalová reprezentácia nepotvrdila úlohu favorita vo svojom úvodnom zápase C-skupiny na majstrovstvách sveta v Katare, výberu Saudskej Arábie prekvapilo podľahla 1:2.

Hviezdny útočník Lionel Messi poslal „albicelestes“ do vedenia 1:0 už v 10. minúte z pokutového kopu, no jeho mužstvu to napokon nestačilo ani na zisk bodu. Tridsaťpäťročný hráč Paríža Saint-Germain vyjadril sklamanie z výsledku, ale verí, že v ďalších dueloch Argentínčania uspejú.

Veľká rana pre Argentínu

Výber Argentíny zaznamenal prvú prehru od júla 2019, vtedy podľahol Brazílčanom 0:2 a potom ťahal sériu 36 duelov bez prehry. Paradoxne, skorý vedúci gól do siete Saudov mu nepomohol.

„Nebolo to pre nás dobré, zmiatlo nás to. Vedeli sme, že v prvom zápase by sme nemuseli hrať tak dobre ako vieme. Bolo to ešte ťažšie, keď sme prehrávali. Je to pre nás veľká rana, lebo sme verili, že začneme turnaj víťazne a upokojíme sa. Musíme však zostať jednotní, vrátiť sa k nášmu štýlu hry a pokúsiť sa zvíťaziť,“ povedal Messi podľa denníka Marca.

Na ofsajdy sa nechcel vyhovárať

Sedemnásobný víťaz Zlatej lopty sa nechcel vyhovárať na pre ofsajd neuznané góly Argentíny za stavu 1:0.

„Videl som zábery a bolo to veľmi tesné. Keď ich neuznali, asi to boli jasné ofsajdy. Na to sa nemôžeme vyhovárať. Tie neuznané góly prišli v čase, keď sme si mysleli, že si vytvoríme ešte veľa šancí. Robili sme chyby v tom, že sme išli priamo na bránku namiesto toho, aby sme využívali kraje. Vedeli sme, že budú vysoko brániť a trochu sme sa chytili do ich pasce,“ skonštatoval Messi, ktorý sa nevzdáva sna o zisku titulu svetového šampióna.

„Fanúšikom odkazujem, aby zostali pokojní. Vieme, že je to veľké sklamanie a že to bolí, ale musíme stále veriť. Potrebujeme, aby ľudia naďalej verili, že tento tím ich nesklame. Pokúsime sa zvíťaziť nad Mexikom,“ doplnil Lionel Messi, ktorý štartuje už na piatom svetovom šampionáte a skórovať sa mu podarilo na štvrtom.

Pred Katarom 2022 strelil gól aj v Rusku 2018, Brazílii 2014 a Nemecku 2006. Gólovo naprázdno vyšiel v JAR 2010. V sobotu čaká na výber Argentíny duel proti Mexičanom a v stredu 30.11. si zmerajú sily s Poliakmi.