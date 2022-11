Messi pred rekordnou návštevou na futbalových MS za ostatných 28 rokov vzkriesil šance Argentíny na osemfinále

Najvyššia návšteva na zápase futbalových majstrovstiev sveta za ostatných 28 rokov sledovala sobotňajší koncert argentínskej hviezdy Lionela Messiho, ktorá v zápase C-skupiny proti Mexiku (2:0) gólom a asistenciou vzkriesila šance „albicelestes“ na postup do osemfinále.

Duel v Lusaile na najväčšom štadióne svetového šampionátu v Katare sledovalo 88 966 divákov, čo bolo najviac od finále MS 1994 v USA.

Môžu začať odznova

Na zápase medzi Brazíliou a Talianskom bolo vtedy na štadióne Rose Bowl v kalifornskej Pasadene prítomných 91 194 fanúšikov.

Rekordom svetových šampionátov však zostáva 173 850 divákov počas finále MS 1950 medzi Brazíliou a Uruguajom na Maracane v Riu de Janeiro.

„Z našich pliec spadlo bremeno. Dodalo nám to radosť a s pokojom v duši môžeme začať odznova. Po prehre v úvodnom zápase sme neboli v pohode, stále sme to mali v hlavách a dni do druhého zápasu boli veľmi dlhé. Túžili sme zvrátiť situáciu a našťastie sme zvíťazili,“ povedal Messi, ktorý v 64. minúte strelou spoza šestnástky prekonal mexického gólmana Guillerma Ochou a v závere stretnutia pripravil gól i pre striedajúceho Enza Fernándeza.

Scaloni urobil päť zmien

Argentína je momentálne na 2. mieste v C-skupine a v stredajšom poslednom zápase proti prvému Poľsku možno bude potrebovať víťazstvo, aby postúpila.

„Teraz nemôžeme poľaviť v ostražitosti. Všetky naše zápasy sú odteraz ako finále. Nemôžeme nič pokaziť,“ dodal Messi, pre ktorého to bol ôsmy gól na majstrovstvách sveta.

Rovnaký počet zásahov na scéne svetových šampionátov má na konte i jeho dlhoročný rival Cristiano Ronaldo a taktiež Diego Maradona, argentínska legenda, s ktorou Messiho často porovnávajú.

Argentínsky kouč Lionel Scaloni urobil po prehratom zápase so Saudskou Arábiou päť zmien v základnej zostave. V dueli s Mexikom sa však efekt dostavil až v priebehu druhého polčasu.

Messi včas zabral

Dovtedy bola argentínska hra pomalá a ak by Mexičania lepšie vyriešili niektoré situácie, argentínske mužstvo by už teraz zrejme balilo kufre na cestu domov.

Včas však zabral kapitán Messi. „Už mnoho rokov vieme, že Messi je najlepším hráčom sveta. Mal by si tieto majstrovstvá sveta užiť. Všetci fanúšikovia sa tešia, keď ho vidia hrať,“ povedal Scaloni.

Jeho náprotivok z mexickej lavičky Gerardo Martino bol po stretnutí sklamaný. „Nemyslím si, že si Messi počas zápasu našiel veľa priestoru pred našou šestnástkou. On však potrebuje len pár sekúnd, aby urobil rozdiel,“ povedal Martino, ktorý v rokoch 2014 – 2016 viedol i svoju rodnú Argentínu.