Messi sa v drese PSG dočkal prvého gólu a zaistil výhru nad ManCity, tréner Pochettino urobil výnimku (video)

V 74. min zápasu Ligy majstrov Paríž Saint-Germain – Manchester City nadišla chvíľa, na ktorú netrpezlivo čakali fanúšikovia Lionela Messiho niekoľko týždňov.

Šťúply Argentínčan vyšprintoval s loptou od stredovej čiare až k šestnástke súpera, vymenil si ju s francúzskym kolegom z útoku Kylianom Mbappém a ľavačkou ju poslal do ľavého horného rohu bránky Brazílčana Edersona.

Zúfalo túžil po góle

Bol to prvý gól Messiho v drese iného tímu ako FC Barcelona v klubovej profikariére, ktorým spečatil triumf nad anglickým majstrom na 2:0. Štatistici ihneď vyrátali, že jeden z najlepších strelcov futbalovej histórie trafil do čierneho po dlhých 264 minútach strávených na ihrisku od jeho letného prestupu do PSG.

„Je pravda, že som až zúfalo túžil po prvom góle. Dosiaľ som toho veľa za PSG neodohral a v domácom prostredí len jeden zápas. Postupne sa však udomácňujem a bude to lepšie. Čím viac budeme hrať s Neymarom a Mbappém v útoku spolu, tým lepšia bude naša súhra. Potrebujeme spoločne rásť, zlepšovať sa a dávať zo seba maximum,“ uviedol Lionel Messi pre Canal Plus.

Do PSG prišiel v slabšej forme

„Dosiahli sme dôležité víťazstvo proti silnému súperovi. Po remíze proti Bruggám nám padlo vhod,“ doplnil rodák z Rosaria.

Messi prišiel po dlhšej letnej dovolenke do Paríža v slabšej kondícii aj forme. Spočiatku veľa trénoval a spoznával sa s novými spoluhráčmi. Prvé tri zápasy s jeho účasťou proti Reims a Lyonu v Ligue 1 a Bruggám v Lige majstrov presný zásah v jeho podaní nepriniesli, čo bola na pomery šesťnásobného najlepšieho svetového futbalistu veľmi dlhá odmlka.

Pochettino neoslavuje góly

Tréner Mauricio Pochettino však trpezlivo čakal na správny okamih a ten prišiel v prestížnom súboji s tímom, ktorý vo vlaňajšej edícii LM vyradil Parížanov v semifinále.

„Zvyčajne neoslavujem góly, emócie nechávam ukryté vo svojom vnútri. Dnes som urobil výnimku kvôli Messimu. Roky som sa díval na to, ako strieľa góly čoby súper tímov, ktoré som trénoval. Dnes som si to konečne užil z opačnej strany,“ zdôraznil Messiho krajan Pochettino.

Prehrali po dobrom výkone

Kým drvivá väčšina fanúšikov skvelého Argentínčana po jeho góle oslavovala, jeden zostal smutný – Pep Guardiola. Niekdajší tréner, mentor a kamarát z FC Barcelona sa z lavičky ManCity smutne díval na to, ako jeho tímu necelých 20 minút pred koncom unikajú v Parku Princov všetky body. Messi strelil uz siedmy gól v piatich zápasoch ako Guardiolov súper v Lige majstrov.

Nikto ich nedal viac proti tímom, ktoré viedol charizmatický španiel v milionárskej súťaži. „Musím svojmu tímu zložiť kompliment. Výborne sme bránili a vpredu sme hrali na víťazstvo. Naše góly však neprišli a ten Messiho bol fantastický. Prehrali sme po dobrom výkone, ale taký je futbal,“ zhodnotil Guardiola.

Aj hviezdy sa potrebujú oťukať

Útočné trio snov Neymar, Mbappé, Messi ukázalo solídne momenty, aj náznaky geniality. Spolu si vymenili 44-krát loptu, čo bolo takmer 10 percent všetkých prihrávok v podaní hráčov PSG. Futbalový expert BT Sport Rio Ferdinand zažil v Lige majstrov ako obranca dva finálové neúspechy Manchestru United proti FC Barcelona v rokoch 2009 a 2011. Messi sa v oboch zápasoch (0:2 a 1:3) zapísal do streleckej listiny.

„Jeho gól bol fenomenálny. Nasadil tempo, ukázal silu, rovnováhu aj techniku a spojil to dokopy,“ uznal Ferdinand a ešte doplnil: „Až dosiaľ bol akoby na okraji diania. Aj hviezdy sa potrebujú oťukať v novom prostredí. Po prvom góle však prišla úľava. Videli ste tie emócie? Oplatilo sa počkať na tento moment.“

V druhom utorkovom zápase A-skupiny LM belgický tím FC Bruggy zvíťazil na trávniku nemeckého súpera RB Lipsko 2:1. Bruggy majú spolu s PSG po štyri body, v prospech francúzskeho favorita hovorí lepšie skóre o jeden gól. Lipsko je posledné bez bodu.