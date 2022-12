Messi sa opäť pokúsi doviesť Argentínu k titulu. Je mi cťou trénovať ho, vraví tréner Scaloni

Argentínskych futbalistov poslala do finále majstrovstiev sveta v Katare dvojica Lionel Messi, Julián Álvarez, ktorá sa postarala o všetky góly pri utorňajšom semifinálovom triumfe 3:0 nad Chorvátmi.

Messi opäť skóroval z pokutového kopu a s 11. gólom na MS sa stal novým rekordérom „albicelestes“. Álvarez vybojoval spomenutú penaltu a potom sám pridal dva presné zásahy, ten prvý po netradičnej individuálnej akcii a druhý mu pripravil Messi.

„Veľa mi toho beží hlavou, je to veľmi emotívne. Bolo úžasné vidieť toľko fanúšikov počas celého turnaja. Ideme do finále a presne to sme chceli. Aj keď sme prehrali v prvom zápase, verili sme, že postúpime zo skupiny. Vieme, kto sme, a preto sme žiadali fanúšikov, aby v nás verili,“ povedal 35-ročný Messi, ktorý si zahrá v druhom finále MS po tom neúspešnom z Brazílie 2014.

Šampionát v Katare ukončí s 26 duelmi na „mundialoch“ v kariére, čím o jeden prekoná rekord Nemca Lothara Matthäusa.

Messiho excelentný zápas

Hviezdny útočník Paríža Saint-Germain sa s piatym gólom na MS 2022 vyrovnal vedúcemu Francúzovi Kylianovi Mbappému. Rovnako 11-krát sa na tejto scéne strelecky presadili aj Nemec Jürgen Klinsmann a Maďar Sándor Kocsis, 12 gólov má na konte brazílska legenda Pelé.

Messi teoreticky môže dostihnúť aj Francúza Justa Fontaina (13) či Nemca Gerda Müllera (14), na zápisy Brazílčana Ronalda (15) a nemeckého rekordéra Miroslava Kloseho (16) už na týchto MS zrejme nedosiahne.

„Som poctený, že som môžem trénovať a vidieť ho hrať. Vždy, keď ho sledujete na ihrisku, je veľký zdroj motivácie pre spoluhráčov, fanúšikov aj celý svet,“ povedal o Messim argentínsky tréner Lionel Scaloni, ktorý vyzdvihol aj 22-ročného Álvareza: „Odohral excelentný zápas. Nielen preto, že strelil dva góly, ale aj preto, lebo pomáhal stredopoliarom. Na svoj vek hral výnimočne.“

Historický zápas Álvareza

Sám Álvarez bol prekvapený zo svojej gólovej akcie, pri ktorej mal aj kus šťastia: „Bol to pekný gól. Zvyčajne nebehám často s loptou, ale teraz som mal príležitosť.“

V Katare už štvorgólový Julián Álvarez sa v utorok tiež postaral o historický zápis, stal sa najmladším strelcom dvoch gólov v semifinále MS od roku 1958, keď to dokázal 17-ročný Pelé.

Argentínčania postúpili do svojho šiesteho finále „mundialu“ v histórii, tituly získali na domácich MS 1978 a v Mexiku 1986, druhí skončili v Uruguaji 1930, Taliansku 1990 a Brazílii 2014. V nedeľňajšom súboji o prvenstvo sa znova na štadióne v Lusaile stretnú s víťazom stredajšieho druhého semifinále medzi obhajcami prvenstva Francúzmi a Maročanmi.