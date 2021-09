Messi strelil brvno a stále čaká na prvý gól v drese PSG, zo striedania nebol nadšený (video)

Premiéra argentínskeho futbalistu Lionela Messiho pred fanúšikmi v parížskom Parku princov dopadla rozpačito. Jeho PSG síce vyhral nad Lyonom (2:1) v 6. kole Ligue 1, ale šesťnásobný najlepší futbalista na svete sa v 75. min porúčal z ihriska.

Svoju nespokojnosť s rozhodnutím trénera Mauricia Pochettina vyjadril nevrlým pohľadom a odmietnutím podania ruky. Neskôr na lavičke pôsobil skľúčeným dojmom, ale Pochettino situáciu Messim videl inak.

„Všetci vedia, aký nabitý máme káder. Je v ňom až 35 hráčov a musíme robiť rozhodnutia, ktoré sú výhodné pre mužstvo. Niekedy to vedie k pozitívnym výsledkom a inokedy zasa nie. A nemusí to hráčov vždy len tešiť. Spýtal som sa Messiho, či je v poriadku a on odpovedal, že áno,“ vyhlásil Pochettino.

Messi didn’t shake hands with Pochettino pic.twitter.com/od8JkMfH0X — Drizzy (@messiprimes) September 19, 2021

Odohral tretí zápas

Tridsaťštyriročný Argentínčan bol blízko svojho prvého gólu v drese Parížanov, ale dve šance z prvého polčasu mu na to nestačili. Najprv v 32. min brankár Lyonu Anthony Lopes nohami vykopol Messiho prízemnú strelu po priťuknutí Neymara a o štyri minúty neskôr sa dlhoročný líder FC Barcelona prezentoval strelou do brvna z priameho kopu z 25 m, za ktorou sa portugalský brankár hostí len pozrel. Messi odohral tretí zápas v drese parížskeho veľkoklubu po prestupe z FC Barcelona.

Lyon viedol od 54. min gólom Brazílčana Lucasa Paquetu, ale o 12 minút neskôr bol Neymar faulovaný 18-ročným obrancom Lyonu Malom Gustom a z nariadeného pokutového kopu sám skóroval – 1:1. Holandský tréner Lyonu Peter Bosz mal zjavne iný názor.

„Nie Malo fauloval Neymara, ale Brazílčan položil ruku na Gusta a spôsobil faul. Viem pochopiť, keď to rozhodca nevidí, ale načo potom máme VAR,“ zamyslel sa Bosz. Prezident Lyonu Jean-Michel Aulas dokonca označil nariadenie penalty za „úchylné rozhodnutie arbitra“.

Súboj rozhodol Icardi

Súboj v Paríži napokon pre domácich rozhodol v tretej minúte nadstaveného času Messiho krajan Mauro Icardi, ktorý do zápasu naskočil v 82. min ako striedajúci hráč namiesto Ángela di Maríu. Ofenzívna štvorica Neymar, Messi, Di María a Mbappé sa objavila v základnej zostave PSG spolu vôbec po po prvý raz, ale ich súhra neraz zaškrípala.

„Mali sme proti sebe kvalitného súpera a naháňať jeho náskok vôbec nebolo jednoduché. O to viac ma teší, že sa nám podarilo otočiť zápas vo svoj prospech,“ skonštatoval Neymar na klubovom webe PSG.

Paríž Saint-Germain má po šiestich kolách nového ročníka Ligue 1 plný počet 18 bodov a náskok piatich bodov pred Olympikom Marseille. Lyon je deviaty s ôsmimi bodmi.