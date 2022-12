Messi vo štvrťfinále vyrovnal argentínsky rekord Batistutu, Van Gaal definitívne končí ako tréner Holandska

Hviezdny argentínsky futbalista Lionel Messi môže stále snívať o zisku svojho prvého titulu majstra sveta, v piatkovom štvrťfinálovom zápase proti Holandsku (2:2 po predĺžení, 4:3 na p.k.) premenil pokutový kop v riadnom hracom čase aj v rozstrele a pomohol „Albicelestes“ postúpiť do semifinále „mundialu“ v Katare proti Chorvátom.

Útočník Paríža Saint-Germain v 73. minúte zvýšil stav na 2:0 svojím 10. gólom na MS, čím vyrovnal národný rekord Gabriela Batistutu.

Messi si zaspomínal na Maradonu

„Museli sme si to vytrpieť, ale dokázali sme postúpiť,“ skonštatoval Messi, ktorý si spomenul na zosnulú futbalovú legendu z Argentíny Diega Maradonu: „Sleduje nás z neba a tlačí nás vpred. Dúfam, že to tak zostane až do konca turnaja,“ dodal 7-násobný najlepší futbalista sveta, ktorý má na konte 94 gólov v 169 reprezentačných dueloch.

Dvojnásobní majstri sveta Argentínčania si zahrajú v semifinále MS len druhýkrát od roku 1990, na šampionáte v Brazílii 2014 sa dostali až do finále a podľahli v ňom Nemcom.

Lionel Messi sa teší so spoluhráčmi z víťazstva nad Austráliou na MS 2022 v Katare. Foto: SITA/AP

Nervozita a negatívny rekord

Španielsky hlavný rozhodca Antonio Mateu Lahoz rozdal v nervóznom stretnutí až 17 žltých kariet, čo je negatívny rekord MS. Holandský obranca Denzel Dumfries dostal dve a v závere duelu bol vylúčený.

Argentínsky tréner Lionel Scaloni zhodnotil zápas ako „škaredý“ a kritický bol aj k arbitrovi: „Nemyslím si, že pískal podľa najvyšších štandardov. Veľa nám uškodil.“ Scaloni nemôže v semifinále počítať s obrancami Marcusom Acuňom a Gonzalom Montielom, ktorí sa „vykartovali„.

Holanďania nevrátili Argentínčanom prehru zo semifinále MS 2014 v Brazílii, v ktorom tiež rozhodoval rozstrel. V piatok sa dokázali vrátiť do zápasu, v 73. minúte po Messiho penalte prehrávali 0:2, ale Wout Weghorst dvoma gólmi v 83. minúte v nadstavenom čase poslal duel do predĺženia. „Oranjes“ však musia čakať dlhšie na svoj premiérový titul majstrov sveta, doposiaľ boli trikrát druhí a raz tretí.

Záverečný zápas van Gaala

Holandský tréner Louis van Gaal prišiel o sériu 19 zápasov bez prehry na lavičke tímu, na ktorú sa vrátil v septembri 2021.

„Hráči dali do toho všetko a som na nich neuveriteľne hrdý. Robili všetko, čo mohli, aby sa vyhli vyradeniu. Odkedy sme sem prišli, sústredili sme sa na penalty. Mysleli sme si, že rozstrel zvládneme,“ priznal 71-ročný kouč, ktorého tretie obdobie ako kormidelníka Holandska je definitívne posledné: „Toto bol môj záverečný zápas. Odchádzam s pozitívnymi dojmami.“