Messiho rozčuľuje kritika za hru v národnom mužstve. Syn sa ho pýta, prečo ho v Argentíne zabili

BUENOS AIRES 29. marca (WebNoviny.sk) – Argentínska futbalová hviezda Lionel Messi v piatok vyhlásila, že je rozčúlená z neustálej kritiky svojich krajanov na jeho hru v národnom mužstve.

Tá je údajne na výrazne slabšej úrovni než výkony, ktoré predvádza v drese s klubovou značkou FC Barcelona.

Potreboval si vyčistiť hlavu

Mnohí mu vyčítajú aj vlaňajšie mlčanie po neúspešných majstrovstvách sveta v Rusku.

„Chcel som sa vzdialiť od tímu a potreboval som si vyčistiť hlavu. Bolo bolestivé ukončiť štvorročný cyklus takýmto spôsobom. Mnohí z môjho okolia vraveli, že by som sa do reprezentácie nemal vrátiť. Aj rodina a priatelia. Môj šesťročný syn sa ma spýtal, že prečo ma v Argentíne zabili,“ povedal Messi v rozhovore pre rádio Club 94-7.

Chce triumfovať na významnom turnaji

Tridsaťjedenročný hráč FC Barcelona tvrdí, že stále chce s Argentínou triumfovať na významnom turnaji a pokúsi sa zapadnúť do kádra nového trénera Lionela Scaloniho. „Tí, čo ma nemajú radi, to musia so mnou ešte chvíľu vydržať,“ vyhlásil razantne a zároveň odmietol, že by mal kedykoľvek v mužstve privilegované postavenie.

„Počúvam roky, že vyberám hráčov, trénerov, že v podstate riadim celú Argentínsku futbalovú asociáciu. Priemerní Argentínčania sú na mojej strane, no som rozčúlený, keď počujem klamstvá,“ dodal.