Mestá a obce dosahujú kvalitu úspešných komerčných spoločností

„Prekvapením boli niekoľkonásobní favoriti súťaže, ktorí sa nedostali na finálové miesta. Stále sú rovnako dobrí, ale iní ich predbehli kvalitou a kreativitou.“ Monika Kozelová, riaditeľka súťaže

Bratislava, 11.5.2017 ( WBN/PR ) Celoslovenskú súťaž formátov internej a externej komunikácie pripravil Klub podnikových médií už po 14-krát. Záujem o súťaž a konfrontáciu svojich prác zo strany spoločností stále narastá. Najväčší nárast o účasť v súťaži prejavili mestá a obce, ktoré prihlasujú najmä svoje web stránky, noviny a špeciálne projekty na zvýšenie turistického záujmu o región.

Porota vyberala víťazov súťaže Podnikové médium roka 2016 z 294 prihlásených prác. Vo fáze hodnotenia musel organizátor zmeniť jednu kategóriu a rozdeliť na dve samostatné. A tak sa súčasný celosvetový trend elektronických médií a sociálnych sietí odrazil v súťaži. Porota v tomto roku samostatne vyhodnotila audiovizuálne prezentácie a viral. V minulých rokoch pre tieto formy stačila jedna kategória. Víťazom v kategórií viral sa stal Žilinský samosprávny kraj, ktorý zaujal porotu kreatívnym spracovaním 400. výročia úmrtia najznámejšieho uhorského palatína. Turzo Juraj – si odniesol aj Cenu PhDr. Mariána Matyáša pre ojedinelý projekt v oblasti podnikových médií

Aj napriek tomu, že komunikácia má stále väčší priestor v online prostredí, offline je stále dôležitou súčasťou života podnikov, zamestnancov, spotrebiteľov. Trendom sa stávajú však len obsahovo a vizuálne kvalitné práce, ktoré sa čo najviac približujú k cieľovej skupine.

„Podnikové médium roka nie je len o súťaži, ale aj o možnosti nahliadnuť do prác iných, porovnávať ich so svojimi, nechať sa inšpirovať a diskutovať.“ Povedala Monika Kozelová a dodáva: “Veľmi nás teší fakt, že z roka na rok sa zmenšujú rozdiely medzi prácami veľkých komerčných spoločností a nízko rozpočtových organizácií. Mestá obce sa ako keby prebudili a vytvárajú formy komunikácie, ktoré sú pre cieľového občana informačne nabité a atraktívne.“

Porota rozhodovala v zložení: Tamara Valková, predsedníčka poroty; Naďa Lazarová, Úrad vlády SR; Adriana Hosťovecká, TV 213; Monika Sčevovichová, Oz. Pomoc človeku, bývalá investigatívna novinárka; Monika Kozelová, občianska aktivistka a blogerka. Výsledky boli vyhlásené v hoteli Devín, Bratislava, 10.5.2017. Partnerom súťaže je SBA, Slovak Business Agency.

PODNIKOVÉ MÉDIUM ROKA 2016 – VÝSLEDKY

PODNIKOVÉ NOVINY

1. TEAM: – Východoslovenská energetika Holding a.s.

2. MATADOR expres – MATADOR HOLDING, a.s.

3. Náš svet – Svet zdravia a.s.

PODNIKOVÝ MAGAZÍN – INTERNÁ KOMUNIKÁCIA

1. Tatrabankár – Tatra banka, a.s.

2. Allianz Dialóg – Allianz – Slovenská poisťovňa

DATALAN IN – DATALAN, a.s.

3. Falck život – Falck Emergency, a.s.

PODNIKOVÝ MAGAZÍN – EXTERNÁ KOMUNIKÁCIA

1. In Vitro – Alpha Medical s.r.o.

MAGNUS – J&T Banka, a. s.

2. ŠKODA Magazín – ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.

3. labMED – MEDIREX GROUP ACADEMY

ČASOPISY NEZISKOVÝCH A ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

1. Tatry Magazín – Region Liptov

2. Ľupčianske zvesti – Obec Slovenská Ľupča

3. in.ba – Hlavné mesto SR Bratislava

Múzejné noviny – Vihorlatské múzeum

WEBOVÉ STRÁNKY A INTRANET

1. www.sala.sk – Mesto Šaľa

2. www.heineken.sk – Heineken Slovensko

3. www.zihadielko.sk – Lidl Slovenská republika

PODNIKOVÁ BROŽÚRA

1. Plodinový katalóg – Syngenta Slovakia

2. 25. výročie vzniku Colného laboratória – Finančné riaditeľstvo SR

3. Chémia je zábava – SLOVNAFT a.s.

PODNIKOVÝ KALENDÁR

1. Kalendár „Vzorkovník“ – SCP Ružomberok

2. Kalendár Antalis – Antalis, a.s.

3. Mohlo to byť aj inak – Mesto Spišská Nová Ves

AUDIOVIZUÁLNA PREZENTÁCIA

1. Film Pamätníci – Mores resort, a.s.

2. 95 rokov – Západoslovenská energetika

3. Video o kurzoch prvej pomoci pre deti – Falck nezisková organizácia

VIRÁL

1. Turzo Juraj – najznámejší palatín v Žilinskej župe – Žilinský samosprávny kraj

2. Rozprávky, ktoré potešia všetky deti – Lidl Slovenská republika

3. Robot Edo zdobí stromček – Volkswagen Slovakia, a.s.

VÝROČNÉ SPRÁVY

1. DATALAN, a.s.

2. Asseco Central Europe, a.s.

3. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

ELEKTRONICKÝ MAGAZÍN

1. Allianz TV – Allianz – Slovenská poisťovňa a.s.

2. Elektronický magazín – CRH (Slovensko) a.s.

3. TEWE Generali – Generali Poisťovňa, a.s.

VOĽNÉ FORMY

1. Správa vo fľaši – Heineken Slovensko

2. Aplikácia POMOC NA DIAĽNICI – Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

3. Deň otvorených dverí – Volkswagen Slovakia, a.s.

Na veku záleží – Respect APP

FACEBOOKOVÉ STRÁNKY

1. Lidl Slovenská republika

2. Národná diaľničná spoločnosť a.s.

3. Unlimit Recruitment

ŠPECIÁLNE CENY:

GRAND PRIX 2016 PODNIKOVÉ MÉDIUM ROKA

Tatry Magazín – Region Liptov

Cena za najlepšiu obsahovú stránku

Syninfo – Syngenta Slovakia

Cena Klubu podnikových médií za najlepšiu grafickú stránku

Uspieť môže každý – KPMG Slovensko

Cena kúpeľov Brusno za invenčné postupy pri tvorbe

Správa vo fľaši – Heineken Slovensko

Cena predsedu poroty

MAGNUS – J&T Banka, a. s.

Cena hlavného mesta Bratislava pre ojedinelé médium miest a obcí

Ľupčianske zvesti – Obec Slovenská Ľupča

Najúspešnejšia spoločnosť v oblasti podnikových médií za rok 2016

Heineken Slovensko

Cena PhDr. Mariána Matyáša pre ojedinelý projekt v oblasti podnikových médií

Turzo Juraj – najznámejší palatín v Žilinskej župe – Žilinský samosprávny kraj

Detská cena Žirafa za pomoc deťom v núdzi

Občianske združenie Želaj si!