Mestá a obce majú problém s túlavými psami, žiadajú zmenu neudržateľného stavu

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) požaduje zmenu neudržateľného stavu s túlavými psami v mestách a obciach. Zástupcovia ZMOSu to uviedli na piatkovej tlačovej konferencii. Samosprávy ročne vynakladajú na riešenie problému s túlavými psami nemalé množstvo finančných prostriedkov.

Zákon im totiž ukladá povinnosť hradiť všetky potrebné náklady v prípade odchytu túlavého psa, ktorý sa stáva majetkom obce. Starostlivosť o jedného túlavého psa tak môže odčerpať z rozpočtu obce tisíce eur ročne.

Obce musia prevziať tuláka

V obci Cigeľka (okres Bardejov) napríklad v roku 2020 zaznamenali celkovo 66 odchytov psov, ktoré musí obec platiť z vlastného rozpočtu. Jeden odchyt pritom stojí približne 35 eur.

Obce sú podľa zákona o veterinárnej starostlivosti povinné prevziať túlavé zviera nájdené na ich území od nálezcu a umiestniť ho do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá. Od okamihu jeho prevzatia pritom zabezpečujú starostlivosť o psa.

V karanténnej stanici musí byť podľa súčasného zákona zviera umiestnené po dobu 90 dní. Starostlivosť o jedného túlavého psa môže obec počas 90 dní stáť aj 2 000 eur. Novela zákona o veterinárnej starostlivosti by mala lehotu povinnej karantény skrátiť na 45 dní.

Ak sa v súčasnosti počas 90 dní neprihlási majiteľ zvieraťa alebo o zviera nikto neprejaví záujem, útulky či karanténne stanice môžu zviera vrátiť obci. Tá tak musí zabezpečiť starostlivosť o psa vrátane úhrady čipovania.

Povinné čipovanie

Čipovanie je pritom možné vykonať iba na rodné číslo. Psa si tak na seba musí napísať starosta obce, ktorý je následne povinný zaplatiť za psa vlastnej obci napríklad daň či veterinárnu starostlivosť.

Zástupcovia ZMOSu preto žiadajú zriadenie účinného registra psov, do ktorého by boli zapisované všetky psy a ich majitelia. Zároveň žiadajú povinné čipovanie, vďaka ktorému by sa dali identifikovať majitelia túlavých psov.

Povinné čipovanie by sa mohlo uskutočniť formou pilotného projektu, ktorý by odskúšali v obciach s marginalizovanou rómskou komunitou a susedných obciach.

ZMOS rovnako žiada zriadenie národného kastračného programu, vďaka ktorému by zabránili nekontrolovateľnému premnoženiu psov. Vyživovaciu povinnosť zvierat by podľa zástupcov samospráv mal na seba miesto obcí a miest prebrať štát.